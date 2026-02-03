元AKB48本田仁美、ロングヘアに“イメチェン”！大人の魅力に「色っぽすぎる問題」「たまらん」と反響

元AKB48のメンバーで、現在はSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、久々にロングヘアを披露した。

本田仁美は最近、自身のインスタグラムを更新し、「ひさびさ ろんぐ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、白のホルターネック風ミニドレスを着用した本田仁美の姿が収められている。

ボブへのイメージが強い本田だが、ロングヘアにイメージチェンジしたことで、清楚な雰囲気がより一層際立っている。また、脚を組んでウィンクするカットでは、大人っぽい色気も漂わせ、見る者を魅了した。

この投稿にファンからは、「ロングも似合います」「たまらん」「超かわいい」「色っぽすぎる問題」といった反応が相次いでいる。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田仁美が所属するSAY MY NAMEは、2月15日に横浜・KT Zepp Yokohamaで、ファンコンサート「2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert ”ATTI GIRL” in JAPAN」を開催する。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。