Ｊ１町田は３日、東京・町田市内で百年構想リーグの開幕戦・横浜ＦＭ戦（６日・日産ス）へ向けた公開練習を行った。先月２８日に加入が発表されたＦＷテテ・イェンギ（２５）もフルメニューを消化。前所属のスコットランド１部リビングストンでリーグ戦を戦っていたため「（コンディションは）いい感じ。しっかりと体はフィットしている」と手応えを示した。

オーストラリア出身のイェンギは１９７センチの大型フォワード。先月下旬に来日すると、契約合意の前から練習に参加していた。昨季まで１トップで制空権を握り、ポストプレーでチームに貢献してきたＦＷオセフン、ＦＷミッチェルデュークが今オフに移籍しただけに、期待は大きい。イェンギは自身の強みを「しっかり敵が来てもボールを収めることができる。空中戦も（得意）。技術とスピードがあるのも自分の持ち味」とアピールした。

２つ上の兄のクシニもＣ大阪に加入。百年構想リーグは兄弟そろって日本でプレーすることになる。幼い頃から常にそばにいたことから「いいモデルだった。いつもマネしていた」。背番号も兄と相談し、同じ「９９」に決めた。

ピッチ外では既にラーメン、すし、和牛などを堪能。大人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」も愛読しており、自身のインスタグラムのプロフィル写真にも設定している。日本でプレーすることを「夢」とも表現しており、「本当に魅力的なリーグだと思っていた。私としては、この道が私のキャリアアップにつながると思い、選びました」と、新たな挑戦に心躍っているようだ。年齢もまだ２５歳。潜在能力抜群のストライカーは「まず最初の試合に勝ちたい。ＡＣＬもできるだけ上に行けるようにプレーしたい」と意気込んだ。