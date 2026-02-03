「タラの消えた」カナダの孤島に奇跡を起こした最高級ホテルと「フォーゴ・プロセス」の正体

タラ漁の衰退した島にミシュラン「3キー」ホテル

北大西洋に浮かぶフォーゴ島にそびえる《フォーゴ・アイランド・イン》。カナダで2軒しかないミシュラン「3キー」（ミシュランが新設したホテルの最高格付け）の1軒でもあり、富裕層をターゲットにした1泊28万の最高級のホテル。

ホテルを所有運営するのは島の財団で、彼らはあらゆる産業や活動に関わり、島の恒久的な地域経済活動に貢献する。

前編「タラが消えた島に生まれた世界最高峰の宿――1泊28万円が地域を救うカナダ・フォーゴ島の逆転戦略」では、タラ漁の衰退によって消滅寸前だった島が、最高級の宿を核に再生していく姿を追った。富裕層を惹きつける圧倒的な体験価値と、その収益が島の漁業や工芸、雇用へと循環する仕組み。そこには、観光と地域の幸福を両立させる、きわめて戦略的な選択があった。

後編では、そのすべての出発点となった、一本のドキュメンタリー映画と、能登を始めとする日本の地方にも通じる可能性を、旅行作家・山口由美さんの寄稿でお伝えする。

「この映画が、すべてを変えた」

私がフォーゴ アイランド インを知ったのはコロナ禍のさなかのことだ。カナダ観光局のウェビナーで、漁業の衰退したカナダの離島が最高級の宿を介した観光で再生した事例が紹介され、アンテナが立った。詳細が書かれた本も購入した。そこに「フォーゴ・プロセス」の記述があったことを思い出した。

＜彼女はずっとその「フォーゴ・プロセス」に力づけられ、勇気を与えられてきた。映画があったからこそ、いつか島に戻り、島を立て直したいと思い続けてきた。今も自分を元気づけたい日には、家に帰ってこの映画を見る。

「この映画が、すべてを変えた」とジータは言う。ジータと漁師たちの心に「フォーゴ・プロセス」が火を灯し、40年後の大逆転劇を生んだのだ。＞（『観光の力』半藤將代著より）

映画の力でコミュティの連帯や社会変革を促す

「フォーゴ・プロセス」とは、1960年代後半に撮影されたドキュメンタリー映画である。カナダ国立映画庁の「チャレンジ・フォー・チェンジ」というプログラムの一環で、映画の力でコミュティの連帯や社会変革を促す取り組みだった。

通称「イン」こと、フォーゴ アイランド インに私が滞在したのは10月の下旬だった。日本もカナダもドジャース対ブルージェイズのワールドシリーズで盛り上がっていた頃のことだ。実は島で唯一の映画館もインにある。普段は地元に関連した映画を上映するのだが、当時は毎晩、野球のパブリックビューイングになっていた。

野球の試合がなかった最終日、私は総支配人のデイビットに「フォーゴ・プロセスをまだ見ていないんだけど」と言うと、彼は慌てて「今夜準備するよ」と返した。

「フォーゴ・プロセス」は幾つものストーリーの連作なのだが、私が見たのは「フォーゴ島の子供たち」という作品だった。日本でも馴染みのある竹馬や手造りの船を海に浮かべて遊ぶ子供たち。1960年代から70年代にかけて、同じような風景が日本にもあっただろうと想いを巡らせた。漁業や農業が衰退して人々が故郷を離れた事例も、日本に星の数ほどあったに違いない。

滞在最後の日は、その年の最後の営業日でもあった。インは現在、4月1日から10月31日までの季節営業である。2013年の開業以降、冬に営業した時期もあったというが、試行錯誤の末、今はデイビット曰く「自然のリズムを尊重し、自然と私たち自身の両方に休息とリフレッシュを与える期間」として長い休館期間を設けている。厳しい自然条件にさらされる建物のメンテナンス期間でもある。1部屋1泊約28万円〜という高単価と繁忙期の高稼働があるからこそ実現できることなのだろう。

日本の漁村でも奇跡が起こせる

夕食前のバーで、思いがけない人物に会った。創業者のジータ・コブである。

「フォーゴ島に住んでいらっしゃるのですか」と聞くと、「ええ、そうよ」と答える。

「隣には建築家のトッドもいるわ」

「ノルウェーではなくて？」

「フォーゴ島がすっかり気に入ってしまって移住してきたのよ」と笑う。

私が日本から来たと言うと、想定外の地名を口にした。

「ノトに行ったことがあります」

「ノト？」

「ノト・ペニンシュラ（半島）よ」

「震災があった、あの能登ですか」

「そうです」

「日本にはよく行くのですか」

「通信業界で働いていた頃、何度も日本を訪れました。主に東京などの大都市だったけれど、能登半島は、15年前、日本への休暇を計画した際、訪れました」

「なぜ能登に？」

「漁業が活発な場所だと聞いたからよ。日本の漁業コミュニティとニューファンドランドの漁業コミュニティの違いを見てみたかったの。素晴らしい旅でした」

ジータは能登に、日本の漁村に、フォーゴ島に通じるシンパシーを感じたのだろう。

それはつまり、日本の漁村でもフォーゴ島と同じ奇跡が起こせる可能性を示唆しているように感じた。

野生のベリーで島が覆い尽くされる10月

長く隔絶された環境だったフォーゴ島には独自の文化や生活習慣が多い。そのひとつが、独特の季節感である。フォーゴ島の季節は、4つではない。島の生活を特徴づける7つの季節があるのだ。すなわち冬（12月−2月）、流氷（3月）、春（4月−5月）、タラ漁のわな（6月）、夏（7月−8月）、ベリー（9月−10月）、晩秋（11月）である。

私が訪れた10月はベリーの季節だった。

採っても採っても採りきれないほどの野生のベリーで島が覆い尽くされる。この季節は、島の誰もがベリーを摘む。インのキッチンスタッフもベリー摘みに忙しい。収獲したベリーはジュースやジャムとして食卓にのぼる。

ベリー摘みはインのゲストにとっても人気のアクティビティだ。もっとも、ベリーは本当にどこにでもあるので、ハイキングなどのアクティビティのついでにベリー摘みもする感じだろうか。

ハイキングのガイドをしてくれたローリーは植物に詳しい。島で採れるベリーは全部で23種類もあること、ブルーベリーだけでも幾つもの種類があることを教えてくれた。

最終日の午後は「Garden, Roots Cellers」に参加した。コミュニティホストは、クレアと同じティルティン出身で元教師のマーティンである。日本語に訳すと「畑と根菜貯蔵庫」。インのアクティビティは、どれも島の生活に直結したものだが、それにしても畑と冬季に野菜を保存する根菜貯蔵庫を見に行くだけとは、観光の概念からおよそかけ離れている。

ほとんどの野菜が盛りは過ぎていたけれど、キャベツやニンジンを誇らしげに見せてくれた。インの朝食メニューの定番である「ロブスターとキャベツのシチュー」が島の郷土料理であることは知ったのはマーティンの畑でのことだった。

ひとしきり畑の案内が終わると「さあ、ベリーを摘もう」とマーティンが言う。それにしてもマーティンはベリー摘みの手際がいい。あっという間に持参した紙コップがいっぱいになる。いろいろなベリーを試食したけれど、ブルーベリーが一番美味しかった。あんなに美味しいブルーベリーを食べたのは生まれて初めてだった。野生のブルーベリーを食べるだけにフォーゴ島を再訪したいくらいだ。

島と島民を守る「尊厳のある高級の雇用」

マーティンの忘れられない言葉がある。私が「今のフォーゴ島の主な産業は何？」と聞いた時のことだ。少し考えて、彼は「うーん、漁業とインだね」と答えた。

文脈からして「観光」というべきところなのに、「イン」と言ったのだ。インが開業するまで、観光業なんて存在しなかったフォーゴ島では、インと観光は同義語なのだった。

私はジータにどうしても聞いてみたいことがあった。島の経済を再生するため財団の活動の核として、なぜインを、すなわち最高級のラグジュアリーホテルを選んだのだろう。私の問いかけにジータは答えた。

「観光は往々にして文化を損ないます。しかし、適切に行われる、地域主導の観光は、文化を再生させ、遺産、文化的知識、そして慣習を維持するための道筋を提供することができます。伝統的な食文化から、ものづくりの伝統まで、インは、もしかしたら失われていたかもしれない知識や慣習への関心と需要を再び呼び起こしたのです」

ジータはオーバーツーリズムの危険性も理解していた。

「島の規模に見合った規模を維持することに細心の注意を払いました。インはわずか29室で、来訪者と島民の間で尊厳のある有意義な交流ができるよう配慮しました」

オーバーツーリズムを回避して利益を上げるには客単価を上げるしかない。

ジータはさらに続けた。

「インの様々な要素、すなわち食事、ホスピタリティの実践、家具、調度品、デザイン、工芸品などは、文化を支える地域経済活動を提供し、尊厳のある高給の雇用を創出し、島の世帯の3分の1の経済的豊かさに広く貢献しています」

「尊厳のある高級の雇用」という言葉が印象に残った。日本でこれを実現している地方の観光地がどれだけあるだろう。地方へのラグジュアリーホテルの誘致というと、地元とは無縁の外資系を連想し、偏見と拒絶感を持つ人が多いが、地元が主体となったラグジュアリーホテルが実現できれば、経済的利益とコミュニティとの共存が可能なのだ。

それを実現した島は、観光地でも何でもなく、日本のどこにでもある漁村やあるいは農村に通じる負の歴史を経てきているのだから。

取材協力

カナダ観光局

ルレ・エ・シャトー

タラが消えた島に生まれた世界最高峰の宿――1泊28万円が地域を救うカナダ・フォーゴ島の逆転戦略