ワイルドなラグジュアリーSUV

ベントレーは、新たなオフロード志向のコンセプトカー『ベンテイガXコンセプト』を公開した。反響次第では実際に量産化される可能性もある。

【画像】雪上を駆け抜ける高級SUV！ ルーフには電動カートも搭載【ベントレー・ベンテイガXコンセプトを詳しく見る】 全12枚

既存の『ベンテイガ・スピード』をベースに開発されたもので、4.0L V8ツインターボエンジンから最高出力650psを発生する。



ベンテイガXコンセプト ベントレー

全高は標準車より55mm高く、全幅は40mm広い。トレッドは120mm拡大されている。ホイールはブリクストン（Brixton）製の22インチワンピースで、ハイプロファイルのオールテレーンタイヤを装着している。

ベンテイガのエアサスペンション・システムと可変アンチロールバーは引き継がれている。ベントレーによると、これらの改良により最大渡河深度は550mm（50mm増加）、最低地上高は310mmに迫るという。

ルーフラックも装備され、そこには4基のスポットライトと電動ゴーカートが搭載される。

高まるオフローダー人気

ベンテイガXコンセプトは、こうしたオフロード車の需要を確かめるだけでなく、オーストリア・ザルツブルクで開催予定のFATアイスレースでも使用される。

元AUTOCAR英国編集部ライターでTV司会者のクリス・ハリス氏がハンドルを握り、ノルウェー人スキーヤーで2度のオリンピック出場経験を持つヘドヴィグ・ヴェッセル選手を牽引する。



ベンテイガXコンセプト ベントレー

高級車を本格的なオフローダーへ改造することは1つのトレンドになっている。オーナーが改造することもあれば、メーカー自らオフロード仕様を開発することもあり、特に初代ポルシェ・カイエンなどが人気だ。

この傾向は近年強まっており、ポルシェ911ダカール、ランボルギーニ・ウラカン・ステラート、モーガン・プラスフォーCX-Tなど、複数のスポーツカーメーカーが既存モデルのオフロードバージョンを投入している。