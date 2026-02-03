“最短20分”でオーダースーツ…場所はイオンモール コナカの新ブランドが出店加速（店舗一覧）
紳士服のコナカは、新ブランド『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』（略称：FST）を、2〜3月にかけて、関東・関西のイオンモールへ計4店舗を一気に出店する。4月以降にも新規オープンを計画し、2026年10月までに10店舗体制とする予定。
【画像】オーダースーツが最短20分で…コナカの新ブランド『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』店舗の様子
『FST』は、最短20分のスマートなプロセスを実現した次世代型店舗スタイルのオーダースーツブランド。昨年12月26日のブランドローンチから約1ヶ月が経過し、1号店「イオンモール水戸内原店」、2号店「イオンモール大和郡山店」が、当初計画に対し2桁増の売上を記録しているという。
ブランドコンセプト、ネーミング、ロゴデザイン、ストアデザインは、『SUIT SELECT（スーツセレクト）』、『DIFFERENCE（ディファレンス）』に続いてクリエイティブディレクター・佐藤可士和氏が手がけ、オーダースーツの新しいあり方を可視化、具現化する。
オーダーカウンターでフィッターと話したあとは、生地やデザインは自分で選びタブレットに入力し、採寸は撮影するだけのカンタン・ハイクオリティな「AI採寸」を採用。最短20分の限りなくシンプルなプロセスで、お気に入りのスーツを手に入れられる。
■『FUTURE SUIT TECHNOLOGY』（略称：FST）出店予定
イオンモール羽生店
オープン：2026年２月18日（水）
店舗住所：埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生2F
イオンモール京都五条店
オープン：2026年2月27日（金）
店舗住所：京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条2F
イオンモール堺鉄砲町店
オープン：2026年3月13日（金）
店舗住所：大阪府堺市堺区鉄砲町１ イオンモール堺鉄砲町1F
イオンモール橿原店
オープン：2026年3月25日（水）
店舗住所：奈良県橿原市曲川町７丁目２０−１ イオンモール橿原2F
