プロ野球・ヤクルトは2日、新助っ人外国人3選手の入団会見を行いました。

沖縄県で行われている春季キャンプ地で行われた入団会見。青木宣親ゼネラルマネジャーとともに、ホセ・キハダ投手、ヘスス・リランソ投手、ナッシュ・ウォルターズ投手が参加しました。

30歳左腕のキハダ投手は「チームの勝利を第一に考え、最終的な目標である『優勝』のために自分ができる全ての貢献をしたいです。WBCについては、2023年のWBCにはベネズエラ代表として出場していましたが、今回はスワローズとの契約が決まったため、今年の出場は見送るつもりです」。

ドミニカ共和国出身のリランソ投手は「ストレートが最大の武器であり、試合を組み立てる上での強みです。調子が悪くても、すぐに修正できるところです。試合を楽しみながら、勝利に繋がる投球をしていきます」。

中日から移籍したウォルターズ投手は「なるべく多くのイニングを投げてチームに貢献したいです。自分がこれまで学んできた経験を他の選手に伝えることも、自分の役割の一つだと思って頑張りたいです。毎日しっかり準備をし、他の選手とコミュニケーションを取って、チームの勝利にコミットすることが今年の目標です」とコメントしました。