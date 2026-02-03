チーズガーデン新作「抹茶フィナンシェ」登場♡西尾の抹茶が香る限定スイーツ

チーズガーデンから、人気の焼菓子シリーズに「抹茶フィナンシェ」が新登場♡2026年2月18日（水）から全国のチーズガーデン各店およびオンラインショップで販売されます。香ばしいバターとアーモンドの風味に、香り豊かな「西尾の抹茶」を合わせ、しっとりふんわりと焼き上げたこの限定フィナンシェは、和と洋の美味しさが絶妙に調和する逸品♪友人へのギフトやティータイムのご褒美にもぴったりな商品です。

チーズガーデン新作！抹茶フィナンシェの魅力



チーズガーデンの人気焼菓子「フィナンシェ」に、初の和フレーバーが登場しました♡

この抹茶フィナンシェは、芳醇なバターの香りとアーモンドのコクをベースに、愛知県西尾市で育まれた上質な「西尾の抹茶」を練り込んだ贅沢な味わいが特長です。

抹茶ならではの豊かな香りとほろ苦さが、しっとりとした生地の中で優しく広がり、一口ごとに奥深い旨みを感じられます。

2個入650円（税込）

6個入1,950円（税込）

2個入（650円）と6個入（1,950円）の2サイズ展開で、手軽なギフトにもぴったり。販売は4月中旬ごろまでの期間限定です。

TOMORROW X TOGETHERとパブロがコラボ♪大阪土産にしたい限定スイーツ

チーズガーデンの焼菓子で過ごす、幸せなひととき

御用邸チーズクッキー

4枚入 600円（税込）

チーズガーデンのスイーツは、季節限定の味わいも楽しみのひとつ♡たとえば、御用邸チーズクッキーは素材本来の優しい甘さが魅力。

御用邸ショコラチーズクッキー

2枚入 400円（税込）

この季節だけ味わえる御用邸ショコラチーズクッキーも、ホワイトとミルクのチョコがアクセントです。

チーズバウム（カット）

4個入 1,000円（税込）

ショコラチーズバウム

4個入 1,300円（税込）

しっとりとしたチーズバウムや、チョコ風味のショコラチーズバウムもおすすめ。

チーズラングドシャ

5枚入 800円（税込）

ストロベリーチーズラングドシャ

5枚入 900円（税込）

さらにはサクサク食感のラングドシャもラインナップ。

いずれも季節を感じながら楽しめる、自分時間やギフトに選びたい焼菓子です♪

季節限定スイーツで心に甘い彩りを♡

チーズガーデンの「抹茶フィナンシェ」は、西尾の抹茶の香りとバターの豊かなコクが絶妙に溶け合う、期間限定の逸品です♡ チーズガーデン各店やオンラインショップで手に入るこの焼菓子は、甘いもの好きさんはもちろん、和テイスト好きにもおすすめ。ほかにも季節限定のクッキーやバウムなどラインナップが豊富なので、ティータイムや大切な人へのプレゼントにもぴったり。チーズガーデンのスイーツで、心やすらぐひとときをお過ごしください♪