プロ野球・西武の郄橋光成投手が3日、29歳の誕生日を迎えた喜びを語りました。

バースデーケーキを前に笑顔を見せた郄橋投手。「まだ28歳と29歳でそんなに(気持ちの)違いはないが、毎年キャンプ3日目でみんなに祝ってもらえて、やっとキャンプインした気持ちです」と白い歯がこぼれます。

続けて「今年は特に特別なシーズン。色々な思いがある。しっかりといい成績を残して最高のシーズンにしたい」と答えました。

20代最後の1年への思いとしては「まだ若いと思っているので、負けじと若さを前面に出していきたい」と笑顔で語りました。

「12月からブルペンに入り、パフォーマンスを上げるためにどうするか考えてずっとやってきた」と語る郄橋投手は、新しい取り組みとして「真っすぐの握りを変えたり、球種も2球種ぐらい増やす予定。キャッチャーとコミュニケーションしてどう使っていくかすりあわせたい。新しい形ができてくると思う」と、モデルチェンジを予告。

今季目指す勝ち星や防御率などについては「(具体的な)数字はない」と明言を避けましたが、「圧倒的なパフォーマンスを発揮したい」と意気込みました。