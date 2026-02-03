トヨタ「C-HR」欧州仕様に注目！

欧州トヨタが2025年モデルとして投入した、人気クロスオーバーSUV「C-HR」。その目玉として登場したのが、「公道を走るコンセプトカー」をテーマに掲げた新グレード「ハイヒーロー」です。

登場から1年が経過した今もなお、その斬新なスタイルは色褪せません。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

C-HRは、トヨタが欧州を中心に販売しているコンパクトクロスオーバーSUVです。

初代モデルは2016年に発売され、日本をはじめ海外でも展開。その後2023年にフルモデルチェンジを実施し、2代目が登場しました。

ただし、この2代目モデルは日本国内では未発売となっており、海外市場のみで販売されています。

現行モデルはTNGA-Cプラットフォームを採用しており、ボディサイズは全長4360mm×全幅1830mm×全高1558mmとコンパクトなサイズです。

エクステリアは近年のトヨタ車に多く用いられている「ハンマーヘッド」を採用したフロントが特徴で、全体的にシャープでスタイリッシュなデザインとなっており、スポーツSUVのような雰囲気です。

パワートレインは1.8リッターハイブリッド、2リッターハイブリッド、2リッターハイプラグインブリッドの3種類。システム最高出力は順に140ps、200ps、223psとなっており、いずれもスムーズな走行を可能としています。

C-HRの2025年モデルでは、エクステリアと走行性能、安全性能を強化。さらに、これまでのモデルに設定されていた「プレミアエディション」に代わる最上位グレードとしてハイヒーローが追加されました。

ハイヒーローは、他グレードとは異なるエクステリアとインテリアへと変更され、さらに装備の充実化が図られています。

まずエクステリアでは、フロントグリルを新デザインに変更。リアバンパーリップもボディ同色になり、全体の統一感がアップ。ルーフなど各所にブラックトリムを装着しているのもポイントです。

また、ボディカラーに2トーンカラーを採用したほか、ホイールは19インチのマットグレータイプを装着するなど、最上位グレードならではの洗練されたデザインになりました。

他にも、ボディカラーに「メタルオキサイド」という、高級感のある新色が追加された点も注目された点です。

インテリアでは、マルチカラーステッチを入れた、専用素材のフロントシートを装備。シフトノブやフロントコンソールにもブラックの特製の装飾が追加されました。また、パノラマルーフ、ヘッドアップディスプレイ、空気清浄機能などの快適装備も備わります。

加えて、トヨタT-Mateを全車に標準装備するなど、安全面も強化されるなど、最上級ぐれドにふさわしい装備内容となりました。

ハイヒーローの登場で、欧州市場でのC-HR人気はさらに高まると見られています。

現行のC-HRは日本未発売ですが、国内のファンも多い一台だけに、日本での販売を期待したいところです。