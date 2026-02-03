レトロリロンが、1stフルアルバム『コレクションアローン』のリリースを記念して、アメリカ ニューヨークのタイムズスクエアのSpotify巨大街頭広告に登場した。

（関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY1レポート：Chilli Beans.、レトロリロン、ブランデー戦記…今音楽シーンを賑わせる7組が集結）

巨大広告は縦60メートルにおよび、レトロリロンのロゴとメンバーの写真が大々的に掲出されている。過去には日本から米津玄師、King Gnuなどのアーティストが同広告に登場している。

1月28日にリリースされた同アルバムは、音楽番組『EIGHT-JAM』の年始恒例企画『プロが選ぶ年間マイベスト10』にて選出された「UNITY」を始め、「ラストハンチ」「バースデイ」「僕だけの矛盾」のメジャー4作品と新録の「リコンティニュー」「FAQ」「ふたり」「咒」を含む全8曲が収められている。

なおレトロリロンは、同アルバムを携えたワンマンツアーを3月より開催予定。チケットはイープラスにて一般発売受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）