【夫婦、小さなすれ違い…】言えない。大皿ドーンより小分け希望【第57話まんが】#ママスタショート

写真拡大 (全2枚)

夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、料理の盛り付けについての違いです。

うちの夫は料理好き。今日もお得意の手料理を家族に振る舞います。

夫「できたよ〜」

夫の声に食卓へと集まる家族。テーブルに並んだおいしそうな料理の数々を見て、妻はため息ひとつ。苦手だから？　いいえ、違うんです。

妻の心の声「大皿……」

豪快に大皿にどーんと盛り付けられている料理。別に取り立てて珍しい光景ではないのですが、妻はモヤモヤ。

妻の心の声「本当は大皿の料理をみんなで食べるんじゃなく、1人前ずつお皿にわけてほしい……」

作ってもらっているので文句は言えない立場。どちらがいいとか悪いとかではなく、感覚の問題ですよね。でもこれは一度夫に話してみてもいいのでは？　あくまでも"お願い"をしてみて、難色を示されるなら夫のやり方に従えばいいのではないでしょうか。

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部