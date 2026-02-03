Def Tech、“5日後”の武道館公演中止に反響「SOLD OUTしてたのに損害凄そう」「逮捕されることはないと思ってたのかな」 Microこと西宮佑騎容疑者逮捕受け
2人組レゲエユニット「Def Tech」のメンバーでMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受け、3日に公式サイトとSNSを更新。8日に予定していた日本武道館公演の中止を発表した。これを受けて、SNSでは大きな反響が寄せられている。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
同サイトでは「2026年2月8日(日)に開催を予定しておりました『Def Tech 20th Anniv. Grand Final 日本武道館』公演は中止とさせていただきます」と発表。「チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、払い戻し方法などの詳細は、後日案内すると伝えた。同ユニットは、20周年のアニバーサリー企画として昨年、10の企画を発表。アルバム発売や、対バンツアー「Double Up Tour」、全国16ヶ所のホールツアー「4ELEMENTS TOUR 2025」などを実施。グランドファイナル企画として、2月8日の日本武道館公演を予定していた。
これを受けて、Xのトレンド上位には「Def Tech」「Micro」などのワードが上位にランクイン。コメントにも「ガチで！？」「薬物はあかん」「うわー、武道館中止は痛いなー」「チケットの払い戻しやスタッフの人件費とかでそっちの意味でもオワタやん」「ライブは中止だし、チケットの払い戻し、会場のキャンセル料、確保したスタッフの人件費など代償がデカすぎる、バレて逮捕されることはないと思ってたのかな…自分は大丈夫って？」「武道館のチケットがSOLD OUTしてたのに損害凄そう」「武道館コンサートが中止になるのはわかるんだけど、サブスクも配信停止になるのかな？」などさまざまな意見が挙がっている。
