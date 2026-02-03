女優の森公美子（66）が3日、東京・水天宮の節分祭に参加した。

ミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」（3月25日初日、東京・明治座）の衣装で、ダブルキャストを務める彩風咲奈（35）と豆まきを行った。

森は意外にも、これが人生初の豆まきイベント。シスター姿での豆まきには「水天宮様は本当に懐が広い。このような格好。衣装には十字架もありますし、異教徒ではないですか。そんな私たちに豆をまかせてもらうチャンスをいただき、感謝しております」と苦笑いした。

森は毎年、その年に到達する年齢の数だけ豆を食べる習慣を続けてきた。だが「66＋一つを食べるのはしんどくなってきました。しかも、あの味のない大豆を煎った物でしょ。あれ、どうやったらおいしくなるんだろう」と豆への不満を吐露した。

今年は茨城在住の知人から落花生を取り寄せて、大豆からの切り替えを行ったことを明かした。かけ声は鬼も客の一人という考えから、「福は〜内。鬼も〜内」とユニークなものを採用している。「うちに帰ったら“鬼も内、福も内”とやります」と節分を満喫している様子だった。