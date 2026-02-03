昨年のＭ−１グランプリで準優勝に輝いたドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作が１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジンギス談！ＨＢＣ公式ＹｏｕＴｕｂｅ」に登場。

この日は、ドンデコルテとエバース・佐々木隆史、町田和樹をゲストに、ＭＣのタカアンドトシが昨年のＭ−１決勝や大会後の近況を聞いた。

Ｍ−１ブレーク後の周囲の反応を聞かれた渡辺は「私、家族が２つあるので…。住宅環境がちょっと特殊でして。同期にカゲヤマというコンビがいるんですけど。キングオブコント（２０２３年）準優勝の。その益田（康平）というお尻を出してた方のご実家に住まわせていただいてて」と切り出した。

つづけて「両方の両親が（Ｍ−１準優勝を）喜んでくれました。両親が４人いるんで、私は…」と感謝の思い。さらに「（益田の両親が）本当に喜んでくれて…。（住ませてもらってから）本当に１０年なんで。次の５月で１０年経つんです」と明かすと、トシは「え！益田の家に住んで？もう出てけよ！」と驚いた。

渡辺は「もう、出ることになったんですけど…。（家を）出たくないっていう話をどっかでしたのを益田のお母さんが聞きつけて。『（渡辺の１人暮らしは）うれしいことでもありますけど、我々としても本当に寂しいことでもあります。いつまで、いてもいいからね』ってＬＩＮＥが入りました。それを聞いて余計に出なきゃなとは思いました…」と明かした。

トシは「まあ、まあ、それは出てくことが恩返しみたいなもんだもんね。１０年、人の実家に住めるってすごいな…」と絶句。タカが「お金は払ってるの？」と聞くと、渡辺は「２万７５００円…」と申し訳なさそうに苦笑していた。