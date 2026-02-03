演歌歌手新浜レオン（29）が3日、千葉・成田山新勝寺で行われた「特別追儺（ついな）豆まき式」に、7年連続で参列した。

同所は、幼少期から家族で初詣に訪れおり、デビューイベントも開催した縁の深い場所だ。

「今年も節分会に参加させていただき、心から光栄に思います」と感謝を述べた。「この節分会に立つと、改めて2026年が本格的にスタートするという実感が湧き、より一層気が引き締まる思いです」と続け、「『福は内！』というかけ声とともに、会場にお越しいただいた皆さんはもちろん、全国の皆さんへ福が届くよう心を込めて豆をまかせていただきました」と語った。

その上で「26年も歌手活動を通じて、全力で『福』を届けていきたい」と意気込み、「常に進化し続ける新浜レオンでありたいと思っています。今年もがんばレオン！……いや、今年は午（うま）年ですので、さらなる高みへ『駆け上がレオン』!!」とレオン語で誓った。

この日、成田屋・市川團十郎をはじめ、26年大河ドラマ「豊臣兄弟！」主演仲野太賀、ヒロインの白石聖、大相撲から横綱大の里関、大関・豊昇龍関らが参列。冬晴れの空の下、大豆約860キロ、からつき落花生約400キロを勢いよく振る舞い、集まった参拝客に福を届けた。