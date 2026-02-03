山形県選挙管理委員会は２日、衆院選の期日前投票者数（１月２８日〜２月１日）について、投票者数が前回選と比較し約２０％減少したと発表した。

大雪に加え、急な選挙となり国民審査の期日前投票日がずれこんだことが影響しているとみられる。投票日まで１週間を切り、投票率全国１位を維持できるか注目される。

県選管によると、１日現在の投票者は４万７３１０人で、全有権者数の約５・５％。衆院選の期日前投票は制度の浸透などから、投票率が過去１０年毎回増加していたが、今回初の減少となった。

市町村別で見ると、積雪量の多い地域で投票者数の減少が目立ち、減少率は大石田町が約９０％と最も多く、尾花沢市と西川町が約６７％、戸沢村が約５６％と続いた。大石田町選管は減少の理由について、８日投開票の同町議補選を挙げ「大雪の中、投票を１回で済ませようとする有権者が多いのではないか」としている。

尾花沢市選管は投票者数の減少について、投票が始まった先月２８日から降雪量が増え、夕方に雪かきに追われたり、外出を控える高齢者が増えたりしたことが影響しているとみる。

選挙区別でも、山形１区１万３７３１人（前回選同期比７３５３人減）、２区１万７８４５人（同１０８８人減）、３区１万５７３４人（同３４８４人減）と全ての区で減少した。

県選管は、国民審査の期日前投票日が１日の開始となったことが要因の一つとし、同日からは投票者数が増加しているという。

総務省によると、県内の国政選挙での投票率は、２０１７年衆院選の６４・０７％（全国平均５３・６８％）を記録して以降、６回連続全国で最も高くなっている。

県選管の三浦啓樹書記長補佐は「投票は政治に参加する大事な機会。投開票日も天候が悪くなるかもしれないので、期日前投票を使って１票を無駄にしないようにしてほしい」と話す。