NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に野津サワ役で出演中の女優、円井わん（28）が3日までにThreadsを更新。戦争反対の立場を示し、政治参加への思いをつづった。

円井は「私は、戦争はしてはならんと思うのです」と書き出し、「武器、その為の産業は、違う。外交とは、和平のためのもの」と政治に関する自身の考えを記述。「それこそ、ばけばけの時代は選挙権を得るために、納税者になるため がんばる人居ると聞きました」と、ドラマの舞台となっている明治初期の選挙権は一部の富裕層に限られる制限選挙だったことにも言及した。

その上で「私よりも後に生まれた人達にはもっと戦わせたくない」との思いから、「だから、選挙行ってきました」と、衆院選（8日投開票）の期日前投票を行ったことを報告した。また、「何か、おかしいか、何が、正しいか分からん時代。SNSがそうさせます」と、各政党がネット世論を意識してSNSなどを活用した選挙運動を展開する昨今、ネット上では特定の政党や立候補者に対する批判や、不正確な情報や中傷、根拠のない扇情的な投稿も散見される状況を憂いつつ、「だけど、差別、戦争は違うと思います」と訴えた。

その後の投稿では「こちら、ウラケンさんの記事とても分かりやすいです」とイラストレーターのウラケン・ボルボックスさんが、衆院選の争点などをまとめたnoteを引用し、「選挙、政治は推し活ではありません あなたの、私の、生活なのです。根本的なことを忘れないでください」と呼びかけた。