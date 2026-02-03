1月30日に第1子女児を出産した元NMB48のタレント吉田朱里（29）が3日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）にコメントを寄せ、出演者から祝福された。

吉田は同番組に火曜レギュラーとして出演。番組の冒頭、MCの河田直也アナウンサー（51）が、「よんチャンメンバーのアカリンからメッセージが届きました。アカリンおめでとう！」と笑顔で報告すると、スタジオからは拍手と歓声が起こった。

吉田は「無事出産し、毎日楽しみながら育児に励んでます。出産も育児も本当に大変で、世の中の全お母様たちを尊敬する毎日です。火曜メンバーの皆さんにまたいろいろ教えていただきたいです。また復帰したらよろしくお願いします」とコメントを寄せた。

元プロテニス選手の沢松奈生子氏（52）は「いやー、よかった、よかった」とホッとした表情で手をたたいて喜んだ。

この日のスタジオには、吉田に代わってモデルで歯科医師でもある中沢沙理（32）が出演。ロザン菅広文（49）が「でも中沢さんが、『この位置譲らないですよ』って」とイジると、中沢も「はい、頑張ります」と乗っかり、宇治原史規（49）が「頑張りますって言うとおかしくなるから」とツッコミを入れた。

このやりとりに、河田アナは「みんな仲良くね、やっていきましょう」と笑いつつ、「アカリンも最初は育児大変やと思いますけども、頑張ってください。スタジオで待っております」とエールを送っていた。

吉田は24年4月に一般男性との結婚を発表。昨年9月に自身のYouTubeチャンネルで第1子の妊娠を公表し、先月30日に出産を報告。自身のインスタグラムで「慣れないことだらけですが 自分らしく家庭とお仕事を両立させながら これまでと変わらない私も、新しい自分も 発信していきたいなと思っております。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです」などとつづっていた。