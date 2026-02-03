2026年2月3日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は、節分の日にちなみ「今かなえたい願い事は」を特集、前日に東京都内で開かれたイベントで俳優の山田孝之さん（42）が行ったオリジナル映画の俳優オーディションを取り上げた。

キャリアの有無を問わず、誰でも受けられるオーディション

オーディションは、年齢や性別、キャリアの有無を問わず、誰でも受けられる。山田さんは審査員としてだけではなく、オーディション参加者と芝居を交えながらオリジナル映画を制作していくというプロジェクトで、プロジェクト全般の責任者としてかかわっていく。

VTR出演した山田さんはこのプロジェクトについて「（一般のオーディションは）ほとんどの役が決まっている状態で『この役に合っている人』を探す作業だが、今回は誰にでもチャンスがある。子育てが終わってお子さんが自立したような人、50代、60代でそういう人がスターになったら面白いし、嬉しい」と話す。

若い人たちにいっぱい経験してほしい

MCの設楽統さんのバナナマンの単独ライブにも足を運ぶという。設楽さんについて「賢さをしっかりにじみ出させる人なんだなと思った」と話す。スタジオの設楽さんは恐縮しきりの表情だ。山田さんのプロジェクトを紹介後にメインテーマである「今かなえたい願いごと」を山田さんに聞く。

山田さんは、釣り三昧の人生について話した。

「僕はゆっくり釣りをして生きていたい人ですが、いろんな人たちといろんな仕事をして、（お陰で）楽しいこともつらいこともいっぱい経験してきた。まだそのような経験ができていない人たちがいる。若い人たちはとくにそうです。だから（そういう若い人たちに）こういうプロジェクトの場があったほうがいいなと思うと、ゆっくり生活していられない。本当は、ぼーっとしていたいんですが」

という。

ぼやきにも聞こえるが、山田さんなりの芝居愛あふれるコメントだ。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）