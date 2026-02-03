

世の中には「え!?これ誰が買うんだろう?」と驚く商品がたくさんあります。15日（日）放送の『買い主が見てみたい』では、そんな「買い主」を直撃!価値観が多様化する今、様々な買い物の形を通して人生を楽しむヒントをお届けします。

チョコプラ&高島礼子、柏木由紀がフリマアプリに私物を匿名出品!その買い主を大追跡

チョコレートプラネット、高島礼子、柏木由紀)の私物コレクションを、名前を明かさずにフリマサイトに出品!その売れ行きをスタジオでウォッチングします。果たして 4 人はどんな私物を出品するのか?そしてどんな人が、どんな目的で、いくらで買うのか?を知るために買い主に直撃!

“こだわりをもつ買い物客が集まる場所”で買い主探し

日本全国に目をやると、なかなか普段は目にできない、一風変わったものを購入することができる展示即売会が数多く開催!今回は特徴的な買い主たちが集まる以下 2 つの展示即売会に潜入。

1、覆面や仮面、かぶりもの、着ぐるみ、甲冑…マスク好きのためのマスク展示即売会

2、かわいい小動物から爬虫類や両生類、猛禽類まで…エキゾチックアニマルの展示即売会。そこに現れる買い主たちは果たしてどんな目的で、いくらで何を購入するのか!?密着することでその答えを明かします!さらにスタジオには全身を覆う“リアルな犬の着ぐるみ”を特注で購入した買い主も登場!その出来ばえに出演者たちも驚きの表情!

廃校に“人生を懸けた”買い主の物語

アルパカに昭和家電、山を丸ごと…これまで番組では “自らの人生をかけた買い主”を数多く紹介してきましたが、今回は「廃校となった小学校」を購入した女性買い主を紹介。若い頃はログハウスに住むことが夢だったという 86 歳の女性。彼女が 30 年ほど前に 500 万円で購入したのは廃校となった現在築 72 年の小学校。かつての職員室は玄関に、教室だった場所はその面影を残したまま 25 畳のリビングに!果たして彼女はなぜ小学校を購入したのか?その生活の様子とは?

出演者からコメントが到着！！

チョコレートプラネット長田庄平(以下、長田):まだまだスゴイ買い主がいるのを思い知らされましたね。

チョコレートプラネット松尾駿(以下、松尾):たしかに!こんな買い主の集まりがあるんだとか。

高島礼子(以下、高島):楽しすぎました!奥が深いですね、お買い物って!

長田:理解できない買い物も色々ありましたし、今回は我々の私物も出したりしていて… ゆきりん(柏木由紀)なんかもね!

柏木由紀:みなさんには、初めてお見せする家にあるものを出品しました。どんな人に自分のものが売れたのか是非楽しみにしてほしいですね。

松尾:高島さんは今回色々お話を聞いていて、あまりお買い物が上手じゃないのかなって一面が…

高島:なるべく無駄な買い物は控えたい…、怒られちゃいました(笑)

出演者全員が驚いた高島礼子の買い物事情とは…！？

『 買い主が見てみたい』は、2 月 15 日(日)午後 1 時 55 分からテレビ朝日系列全国ネットにて放送。

