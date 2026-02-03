衆院選での選挙カーなどによる活動が入試に臨む受験生に影響しかねないと、各大学が選挙管理委員会などに配慮を求める要望書を出したり、試験中の耳栓の使用を認めたりと対応に乗り出している。

神奈川県選管は公示前の立候補予定者の事前審査で、「学校周辺では連呼行為の音量を下げてほしい」とのお知らせを配布した。３６年ぶりの２月の総選挙が、受験シーズンと重なるためだ。県選管によると、県内では１０近い大学が各地の選管に対し、「公平で静かな環境で入試を実施したい」と要望しているという。

東海大も対応を迫られた大学の一つだ。選挙期間中は８日まで試験が行われ、湘南キャンパス（平塚市）では、試験会場の窓から選挙カーが通ることもある道路が見える。入試担当の山本義郎教授は「入試中に演説が聞こえる可能性があり、何らかの配慮をお願いする必要があった」と打ち明ける。

同大の入試会場は１８都道府県に及び、大学では会場がある選管や選挙区の候補者の陣営に対し、試験当日の選挙カーの巡回や拡声機を用いた演説などで受験生に影響が出ないよう、配慮を求めるメールやファクスを送った。

関東学院大では希望者に対し、試験中の耳栓の使用を認める通知を出した。ただ、試験の開始や終わりの合図が聞こえない可能性があるため、担当者は「（試験時間に気をつけるよう）受験生には注意喚起していく」と話した。