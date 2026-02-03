音楽ユニット・Def Tech（デフテック）の所属事務所は3日、公式サイトを通じて8日に予定されていた日本武道館公演を中止することを発表しました。

Def Techに関しては、Microとして活動する西宮佑騎容疑者が自宅で乾燥大麻を所持したとして、厚生労働省麻薬取締部に現行犯逮捕されていました。

■事務所が発表したコメント全文

Micro （Def Tech） 逮捕報道について

本日、所属アーティストMicro （Def Tech）が逮捕されたとの報道がございました。

ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。

20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。

現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております。

なお、2026年2月8日（日）に開催を予定しておりました「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」公演は中止とさせていただきます。

チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます。

​チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます。

この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。

​株式会社2VOX