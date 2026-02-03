【「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」本体＋リフィルセット】 2月10日 発売 メーカー希望小売価格：550円

プラスは、つめ替え式テープのり「norino pod（ノリノポッド）」の発売10周年を記念して、レトロポップなスケルトンカラーの限定モデル「ノリノポッド＜限定＞マルチカラー」を2月10日に発売する。メーカー希望小売価格は本体とつめ替え用リフィルのセットで550円。

「ノリノポッド」は手を汚さずに手軽に使え、プリント貼りや封筒とじなどの糊付け作業に最適な、つめ替え式のテープのり。かわいらしい豆型デザインと片手で操作できる防塵性に優れたシャッターキャップが好評で、2015年の発売以来ユーザーに支持されている。

10周年記念モデルは、透明の本体ケースが内部パーツのポップなカラーリングを際立たせ、90年代のスケルトンブームをほうふつとさせるメカニカルなデザインを採用。ラインナップはGray&Orange、Yellow&Green、Orange&Purple、Blue&Yellow、Purple&Greenの5種類。平成を思わせるレトロなマルチカラーでトレンド感もあり、これまでの「ノリノポッド」にはない新鮮さを感じられる。

本体正面には10周年限定の印刷が施されている。テープを接地・接着させるローラーシャフトにカラーを施すことで視認性がアップ。より正確に狙った箇所に糊付けできる。内部のギアの回転が停止した際には、通常の約2倍強い力でギアを回転させ、テープのたるみやからまりを未然に防ぐ機構が採用されている。

片手で操作可能、ホコリから内部を守るシャッターキャップ付き

接着面を狙いやすいカラーのローラーシャフト

本体と詰め替え用リフィルのテープ粘着性能は、さまざまな用途に対応するドット糊「しっかり貼れる」タイプ。容量は10m。定番として販売中の「しっかり貼れる」、「強力に貼れる」、「キレイにはがせる」タイプへの交換も可能だ。

「ポッド（さや）」のネーミングにふさわしいゆるやかなカーブで指にフィットするデザイン

テープのたるみを防ぐ「パワーギア」を搭載