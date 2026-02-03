相模鉄道は2026年3月20日(金・祝)に新型車両「13000系」のおひろめ会を開催します。参加は無料、2月20日(金)17時までの事前応募制（抽選）で申込を受け付けます。今春デビューを控える13000系を間近で見学できる絶好の機会となっており、運転台での記念撮影や設計担当者による解説など、鉄道ファンや子どもがワクワクする企画が目白押しです。

ついに来た！ピカピカの新型車両13000系に会えるチャンス到来！

相鉄の新しい仲間、13000系がついにお披露目！「安全×安心×エレガント×未来」をコンセプトにしたこの車両は、水を切り拓いて進む海の生き物のような流麗なデザインが特徴。前照灯は「未来を見つめる目」を表現しており、まさに次世代を担うカッコいい顔立ちをしています。

車体はおなじみの「YOKOHAMA NAVYBLUE」をベースに、前面中央部には新たにマット調のネイビーブルーを採用。車内は落ち着いたグレー基調で、座席数が増えたり空気清浄機が導入されたりと、快適性もバツグンです。

運転台に座れる!?夢が叶う2つのコースがワクワク満載！

今回のイベントでは、参加者の希望に合わせて選べる2つの魅力的なコースが用意されています。

Aコース：運転台で記念撮影！

小学生以下の子どもと保護者限定のコースです。普段は絶対に入れない運転台に座って、思い出の一枚をパシャリ！未来の運転士気分を味わえる特別な体験が待っています。

・13000系外観撮影（20分）

・運転台での記念撮影（1グループ約1分）

Bコース：13000系をもっと知ろう！

こちらは設計担当者から直接話を聞ける、少し大人なこだわりコース。ディープな情報をたっぷり吸収しちゃいましょう！

・13000系外観撮影（20分）

・設計担当者による魅力解説（20分）

限定グッズも「そうにゃん」も見逃せない！ お楽しみがいっぱい！

見学の後は、相鉄の広報担当「そうにゃん」とのグリーティングや、顔出しパネルでの記念撮影が楽しめます。車両センターの社員による貴重な部品展示も行われるとのことで、最初から最後まで鉄道愛に包まれること間違いなし！

さらに、会場では13000系のデビューを記念したグッズ販売も実施されます。

・走る！電車型キーホルダー（950円）

・13000系電車型ペンケース（1,500円）

どちらも数量限定なので、手に入れたい方は早めのチェックがおすすめです！誰でも購入できる記念入場券（仮称）の発売も予定されていますよ。

イベントへの応募は2月20日(金)17時まで。抽選で720名が招待されるこのビッグイベント、ぜひ公式サイトから申し込んで、新しい相鉄の歴史の幕開けに立ち会いましょう！

「相鉄13000系おひろめ会」概要

開催日程

・2026年3月20日(金・祝)

・10時〜16時（最終枠15時40分）

※雨天決行・荒天中止

会場

・相模鉄道車両センター（相鉄本線 かしわ台駅から徒歩4分）

応募について

・募集期間：2026年2月3日(火)14時〜2月20日(金)17時

・募集人数：720名（事前応募・抽選制）

・参加費：無料

・応募方法：相鉄グループ特設フォームより受付

イベント内容

・13000系車両展示、撮影会

・運転台体験（Aコース）、設計担当解説（Bコース）

・そうにゃん登場、部品展示

・限定グッズ、記念入場券の販売

新型車両との対面が待ちきれませんね！

