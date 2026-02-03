BE:FIRST、MAZZELに次ぐ、3つ目のボーイズグループを誕生させるべく行われた、BMSGによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』。その参加者でもあった面々が多く揃った今のBMSG TRAINEEは、最強の原石が揃っている。その強さとは、一体何なのか、どこからやってきたのか――。

リアルサウンドでは、3月18日、19日に行われる『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』を記念して、出演するBMSG TRAINEE 18名のソロインタビュー連載をスタートさせる。まっすぐに自分の理想を追い求めて、今この瞬間もひた走っているこの若き才能たちに、リアルサウンドは全力でベットしたいと思う。

第7回目は、YUTA。『THE LAST PIECE』審査序盤から、YUTAはたくさんのスキルを見せて驚かせてくれた。ダンスは言わずもがな、歌唱も安定していて、チームの雰囲気を変える力を持った、飄々とした人だと思った。しかし、今回のインタビューで「僕にはいろいろな遍歴がある」と彼が話してくれた時、なんだかとても腑に落ちた感覚があった。YUTAのその“いろいろな遍歴”が象られる過程には、いくつもの発想の転換と喜びと悔しさと諦めがあったのだと思う。しかし、そういった苦悩を彼は表立って見せることはなかった。だからこその姿だったのだ。そういう強さが彼のなかにはある。だが、その葛藤を自らの口で語れるようになった今こそ、YUTAはさらなる強さを手にしたのかもしれない――。YUTAに話を聞き、そして『THE LAST PIECE』最終審査を前に「嫌いだった自分のことを愛せるようになった」と言った彼の姿を思い出しながら、そんなことを思った。SKY-HIは早い段階から「音楽のために生きるYUTAを見たい」と声をかけていたのだが、自らへ注ぐ愛を知り、本当の意味で「音楽のために生きる」という決断をした18歳のYUTAの言葉を、余すことなく受け取ってほしい。（編集部）（火曜日・木曜日更新予定／全18回）

■創造の神童――ダンスからモノ作りまでYUTAを夢中にさせたもの

――まず、生年月日を教えてください。

YUTA：2007年9月11日です。

――2025年の誕生日で18歳になられたんですね。何か変わったことはありましたか？

YUTA：……保険証が変わったくらいですかね（笑）。

――なるほど（笑）。

YUTA：（笑）。選挙（第27回参議院議員通常選挙）のあとに誕生日だったので、成人してからの体験っていうのはまだなくて。だから、成人したって実感は、正直あまりないんですよね。

――わかりました。はじめにYUTAさんのいちばん最初の記憶を教えてください。何歳頃の、どんな場面？

YUTA：最初の記憶……難問ですね（笑）。なんだろう……あの、ちっちゃくて強力な磁石があるじゃないですか。

――小さい磁石同士がくっつくと、離すのも苦労するやつですね。

YUTA：それです！ その磁石を家で結構使っていたんですよ。で、4歳の時に僕、それを飲み込んじゃったんです。深夜2時ぐらいだったので、救急搬送されて。顔をぐっと押さえつけられて、口からカメラみたいなものを入れられたっていうのが人生初の記憶――兼、人生初胃カメラでしたね（笑）。

――それでどうなったんです？

YUTA：結局、見つからなくて。数日間検査もしたし、レントゲンを撮っても体内になかったので、「消化したのかな？」という話になりました。最初の記憶が悲劇でした（笑）。

――はははは！ じゃあ逆に、嬉しかったことで印象に残っていることは？

YUTA：ダンス始めた時かな。僕、8歳上の兄がいるんです。僕が3歳ぐらいの時、兄がテレビでマイケル・ジャクソンばっかり流していて、映画とかMVとかを観てました。兄は特に「Smooth Criminal」が大好きだったみたいで。しょっちゅう流れていたので、それを真似するところからダンスを始めていくようになりましたね。当時は、マイケル・ジャクソンがどういう人物で、どうして有名なのかとかはよくわかっていなかったけど、ただ純粋に「かっこいいな」と思って踊っていたと思います。

――小さい頃、最初に思い描いた将来の夢は何でしたか？

YUTA：小学校の文集に“建築士”って書いていた気がします。どうして建築士って書いたのかははっきりしないんですけど。でも、小さい頃から工作とかモノを作るのが好きだったからかな。今も3DのCGを作ったり、曲を作ったり。ずっと何かを作るのが好きなので、たぶんその影響で最初に思いついたのが建築士で、そう書いたんだと思います。

――小学生の時は、絵画とかも好きだったんですか？

YUTA：絵画とか平面的なものというよりも、立体的なものが好きで。

――ああ、だから工作や建築になるんですね。

YUTA：LEGOとか、そういう三次元的なものが好きでしたね。ダンスもそうですけど、モノ作りがしたいというのは昔から思っていましたね。LEGOが本当にすごく好きで、昔は（作品を）いっぱい作ってました。

――どんなものを作っていたんですか？

YUTA：自分の街を作っていましたね。実際に自分が住んでる街ではなくて、理想の街と言いますか。

――シムシティをオリジナルで、しかもLEGOで作っていた？

YUTA：まさにそうです。公園を置いたら住民からの評判が上がる、みたいな（笑）。シムシティみたいな感じでやってました。

――すごいですね（笑）。そんな幼少期を経て、YUTAさんはBMSG TRAINEEを経て『THE LAST PIECE』に参加するわけですが、このオーディションを受けようと思ったきっかけ、決心した経緯を教えていただけますか。

YUTA： BMSG TRAINEEになったことが直接的な理由だと思ってます。ずっとダンスをやってきて、これまで大会に出たり、いろいろなお仕事もさせていただいたりして。でも、憧れたのがマイケル・ジャクソンっていうのもあるし、もっとモノ作りをしたいっていう気持ちもどんどん強くなって。そこから「音楽をメインの仕事にしたい」と思い始めて、BMSG TRAINEEのオーディションに応募したんです。

――そう思い始めたのは、何歳ぐらいの頃ですか？

YUTA：中3から高1の冬でしたね。知人から紹介していただいて、オーディションを受けました。そこからBMSG TRAINEEとして活動していくなかで、スキルやセンス、いろんなものが磨かれて。人間としてもすごく成長することができたと思っているんです。

――ダンスはマイケル・ジャクソンからスタートして、その後はどういう経緯をたどっていったんですか？

YUTA：ダンススクールで、最初はマイケル・ジャクソンしか教えないクラスに行ったんです。ちょうどその時、ダンスでもマイケル・ジャクソンが流行っていて、そのなかのひとつに通っていました。そこから次にハマったのが実はK-POPで、BTSの初期の頃のダンスをやったりして。その頃から歌とダンスで表現しているということに、強い憧れがあったんだなと思うんです。その次にアニメーションダンスにもハマって、またマイケル・ジャクソンに戻ってきました。

――なぜマイケルに戻ってきたんですか？

YUTA：「マイケルの不思議な動きって、アニメーションダンスにも共通するのかも」って思ったんですよね。アニメーションダンスは小3ぐらいに始めて、当時習っていた先生に世界大会に連れて行っていただいたり、いろんな経験をさせていただきました。中2ぐらいまで、ずっとその先生に習っていて、そのあとにジャズダンスを始めたんです。知り合いの紹介で体験に行ってみようぐらいだったのが、すごくハマって。そういうものが今のダンスにつながっているんですけど、気がついたら全ジャンルを網羅したような状態です（笑）。

――ご自分では、踊ること自体が好きだと感じますか？

YUTA：すごく好きですね。

――そこにはやっぱり音楽がないとダメなんですか。

YUTA：はい。

――体を動かすんじゃなくて、やっぱり“ダンス”なんですね。

YUTA：ダンスで体を動かしてることが好きというよりも、ダンスで音楽に乗っているのが好きなんだと思います。

――曲によってダンスも変わっていくと思うんですけど、そのなかで自分が表現したいことというのは、ずっと変わらずにあるんですか？

YUTA：結構変わるタイプだと思ってます。僕、「どういう表現をしたいか」ということが「どういう音楽が好きか」につながると思っているんです。ダンスについても音楽についても僕にはいろいろな遍歴があるので、今振り返ってみても「いろんな方向性の表現を探していたんだな」と思います。そういう部分は、自分の強みだと思いますね。ワンパターンじゃないし、型にハマってない。むしろ、型がないに近い。踊る時も「このジャンルで行こう」みたいなものはなくて、その時に流れた曲の雰囲気とかに乗ってやってるんです。

――それ、音楽と体のセッションですね。ダンスが音楽の表現としてスタートしているというか。

YUTA：まさにセッションですね。でも、この感覚に行き着いたのは、最近のことで。それまでは、ダンスがイヤになった時期とか「音楽がイヤだな」って思う時期もあったんですよね。BMSG TRAINEEになってからもありました。でも、『THE LAST PIECE』を経てからはギアが何段階も上がって、音楽やダンス、歌の表現への解像度が上がったんです。自分の世界がすごく広がったと感じてます。だから、『THE LAST PIECE』には感謝ですね。

■「寂しさのほうが大きくて。悔しさはなかったんです」――YUTAと仲間たちの絆

――『THE LAST PIECE』で最も悔しかった瞬間はいつでしたか？

YUTA：最終審査で不合格になってしまった時は、「悔しい」というより、今STARGLOWとしてデビューしているメンバーたちと離れちゃうことが最初によぎって、「もう一緒にできないんだ」という寂しさのほうが大きくて。悔しさはなかったんですよね。いちばん悔しかったのは、6次審査の「Secret Garden」。当日、体調を崩してしまったんです。リハの練習の段階で調子が悪くて、「ここでベストは出せないな」ってわかってしまったというか。先輩のBE:FIRSTの皆さんがいらっしゃるなかで、自分の全開フルマックスを見せられずに中途半端になっちゃったのが、今でも映像を観るたびに悔しい。「もっとできたな」って思うから。

――自分をマックスまで持っていけなかった、つまり自分への悔しさというか。

YUTA：そうですね。それこそさっき音楽もダンスも楽しいってお話をさせていただきましたけど、この時はまったく楽しめてなくて。体調の悪さをいかにカバーして見せたらいいのか、ということしか考えられなくなっていた。もっと何も考えずに、音楽に委ねられたらよかったな、と。本当に今思い出しても自分に対して悔しいです。

――逆に嬉しかった瞬間は？

YUTA：いっぱいあるなあ……。でも、最終審査での合宿ですかね。10人での10日間の合宿がいちばん楽しかった。その前の1カ月の合宿は参加者の人数も多かったので、ひとり一人との距離を縮められる雰囲気じゃなかったというか。もちろん、仲良くはなれたんですけど、10日間の合宿のほうがより個々のパーソナルを知ることができて嬉しかったですね。共同生活もしたので、どんどん仲良くなっていきましたし。特に、KANONとめっちゃ仲良くなって、合宿中にふたりで銭湯に行ったりとかして、すごく楽しかったです。

――同じことを目指している同世代と話すことで、得るものもたくさんある？

YUTA：たくさんありましたね。10日間の合宿は、とてもストイックだったんですよ。すごくメリハリがある期間だったといいますか。全員が同じ夢に向かってるけど、敵じゃなくて、「全員でデビューしようぜ！」みたいなバイブスで、本当に温かくて、居心地が好かった。（携帯の）写真フォルダーとか見返すと、今でもマジでちょっとうるっとするぐらい（笑）。いい経験、いい記憶になったと思いますね。

――その経験は、今の自分にどう活きていると思いますか？

YUTA：その時に思った夢とか、その時に築くことができた人間関係っていうのは変わらずあるし――あの期間があったからこそ、持てる夢の幅がすごく広がったと思っているんです。いろんな可能性を考えられるようになったし、視野が広くなった。広くなって「どこに行ったらいいかわからない」ではなくて、進みたい一本の道はちゃんと見えている。自分が向かいたい先が『THE LAST PIECE』の全行程を経て、より明確になったんです。「今こういうことしたい」「ああいうこともしたい」って、具体的にたくさんイメージできるようになったのは、『THE LAST PIECE』の経験、みんなとの関わりによるものだなと、本当に感じていますね。

――これからどういうことをやってみたいと思っていますか？

YUTA：まず、曲を作ろうと思っています。メロディじゃなくてビートから作れるようになりたいんです。日本にないジャンルの曲をいっぱい出したいなっていう目標もありますし、あまり使われてない感じの歌声とか、ラップもフローを追求していきたくて。僕、アトランタ地域の南部のHIPHOPがすごく好きで。それからマイアミとかも好きなんですけど、そのへんのバイブスをやりたいなと思っていたり、最近はあまりやってないんですけど、3Dも作ったりしてたので、それをMVで使えたら面白いな、とか。自分で作った曲に振りを乗せて、こういう歌にして、MVはこんなイメージで、だからあのカメラで映像撮って……みたいに考える時間が多いですね。

――どんな姿で次のステージを目指したいですか？

YUTA：『THE LAST PIECE』は審査だったから、スキルを見せることが先行しちゃったなと思っているんです。でも、今はそうではなくて「みんなで音楽を楽しもうぜ！」というテンションの自分がいる。だから、みんなで盛り上がる、みんなを盛り上げられるような自分で次のステージに臨みたいなと思っています。

――どんなアーティストになりたいと思ってますか？

YUTA：海外アーティストのライブを観ていて思うのは、自分がしたいこと、見せたいものが明確で、ライブ会場に行っただけで呑み込まれるというか。そういう感覚がすごく楽しくて、本当にクレイジーになれるんですよね。この感覚をボーイズグループで作れたらヤバいなと思っているんです。僕がなりたいのは、自分の世界観のなかに観てくださる方を全員引き込めるようなアーティストです。最近タイラー・ザ・クリエイターのライブに行ったんですけど、まさに今言ったようなライブで。自分で自分の音楽にのめり込んでいる姿なのに、それがひとりよがりじゃなくて、観客までもが見入ってしまう。本当に感動したんですよね。トラヴィス・スコットとか、フューチャーとかも観ましたけど、みんな独自の世界がしっかり見えてくる。そこがすごく面白くて、刺激的で。この面白さをもっと広げたいと思うし、僕自身がそういうアーティストになりたいなって思ってます。

――モノを作りたい自分と、音楽とセッションしてパフォーマンスしたい自分。それは重なっていますか？ それとも両方が並行してる感じ？

YUTA：一緒というか、全部がつながっていると思います。音楽を作ったからこそ、その音楽を表現できるし、たぶんほかの誰よりもその曲を知ってるし、解釈も広くなるんじゃないかなと感じていて。海外のアーティストも、曲を自分で作ったことによって世界観を出せていると思ってるので。そうなるには、自分で音楽を発信していかなきゃいけないし、自分でいろんなことをどんどん深めていかなきゃいけないなっていうのは、常日頃強く思うようになってきています。

（文・取材＝伊藤亜希）