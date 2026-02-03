2月27日に公開される、マーゴット・ロビーが主演・プロデューサーを務めた映画『嵐が丘』の特別映像とキャラポスター、場面写真が公開された。

本作は、エミリー・ブロンテ生涯唯一の作品となったベストセラー小説『嵐が丘』を映画化したラブミステリー。世界興行収入14億ドルを突破した『バービー』のロビーが再び主演とプロデューサーを務め、『プロミシング・ヤング・ウーマン』でイギリス人女性監督として史上初となるアカデミー賞脚本賞を受賞したエメラルド・フェネルが監督・脚本を務めた。

舞台は、イギリス・ヨークシャーの広大な高台“嵐が丘”。そこに佇む屋敷に住む美しい令嬢キャサリンと、引き取られた孤児のヒースクリフは、幼少期から魂の奥底で心を通い合わせ、やがて大人になり、理性では抗えないほど激しく惹かれ合う。だが、永遠を誓った2人の愛は、身分の違いや周囲の思惑、そして時代の荒波に飲み込まれ、予期せぬ悲劇的な道をたどることに。

キャサリン役をロビーが演じ、ヒースクリフを『フランケンシュタイン』で第98回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされたジェイコブ・エロルディが演じている。

公開された特別映像は、撮影現場で「『嵐が丘』へようこそ」と微笑むロビーの姿から幕を開ける。プロデューサー兼主演を務めたロビーは、本作を「こじれてて、挑発的で、ロマンティック」と表現し、これこそが作りたかった「新たな『嵐が丘』」であると熱意たっぷりにコメント。そんな彼女が絶大な信頼を寄せるフェネル監督は、「14歳で原作を読んだ時の感覚を昇華させた」と語り、細部に至るまで感情を動かす仕掛けを施したと自信をのぞかせる。

また、ロビーが「彼が雨に打たれるだけで観客は息もつけない」と狂おしそうに絶賛すれば、エロルディもまたロビーを「情熱的なカリスマ」と称えた。映像内には、再会の喜怒哀楽を爆発させてヒースクリフに抱きつくキャサリンや、雨に濡れた姿で「2人の運命がどうなろうとも、キスして」と彼女の顔を抱き寄せるヒースクリフの切ないシーンも収められている。

あわせて公開されたのは、主要キャラクター5人のポスタービジュアル。アンティーク調の額縁に収められた彼らの横顔は完璧な美しさを湛えているが、その背景には、内面に潜む狂気や思惑が描き出されている。美しき令嬢キャサリン（マーゴット・ロビー）を包むのは、うっすらと血管が走る肌を思わせる柔らかなピンク。対して、彼女と激しく惹かれ合う孤児ヒースクリフ（ジェイコブ・エロルディ）のビジュアルは、どこか悲壮感漂う深い青に染まっている。キャサリンを支えながらも底知れぬ野心を覗かせる家政婦ネリー（ホン・チャウ）の背景には、その複雑な内面を象徴するように、迷宮のような不思議な模様が。キャサリンを富で魅了する富豪エドガー（シャザド・ラティフ）の背後には、混沌とした澱みが渦巻く。エドガーが妹のように大切にする純真無垢なイザベラ（アリソン・オリヴァー）は、大好きなリボンに彩られながらも、ヒースクリフという“毒”に魅入られていく崩壊を予感させる。

さらに、場面写真では、赤と白のコントラストが目を引くドレス姿のキャサリンと、立派な紳士へと成長したヒースクリフが隣り合いながらも視線が交わらない不穏な2ショットや、純白のウェディングドレスで物悲しげな表情を浮かべるキャサリン、そして意味深な視線を送るヒースクリフの姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）