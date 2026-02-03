岡山市内で新たに建てられた魅力的な建物を表彰する今年度の景観まちづくり賞が決まりました。

【写真を見る】「岡山市景観まちづくり賞」今年度は「ハレミライ千日前」や「NISIGAWA TERRACE」などが受賞

「岡山市景観まちづくり賞」では1972年から300以上の魅力的な建物を表彰していて、今年度は4件が受賞しました。

その一つ「ハレミライ千日前」は芸術創造劇場ハレノワや商業施設、マンションによる複合施設で調和のとれたデザインが高く評価されました。

また「NISIGAWA TERRACE」は西川緑道公園に面した店舗兼事務所で、岡山県産の木材やガラスを多様した点が開放的な景観になじんでいるとされました。



（ティーハウス・藤木茂彦さん）

「いろいろ面白い建物もいっぱいできて、人がもっと集まって街全体がにぎやかになる、そういう場所になったらいいな」

このほか日本を代表する建築家・前川國男の作品で耐震化工事が行われた岡山県庁舎も選ばれました。長年、県民に愛されてきたランドマークを次世代に伝えていく姿勢などが評価されています。