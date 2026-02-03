ＡＲＥホールディングス<5857.T>は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想・配当予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の５１７０億円から５８５０億円（前期比１５．６％増）、営業利益予想を３００億円から３５０億円（同７５．１％増）、最終利益予想を２１６億円か２３９億円（同６６．９％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を５円増額の６５円に見直した。年間配当予想は１２５円（前期は８０円）になる。



貴金属リサイクル事業で金及びプラチナの回収が計画を上回るペースで進み、価格上昇も追い風となって貴金属販売額が増えた。更に北米精錬事業において金の精錬入荷量と製品加工手数料、トレーディング収益が増加し営業利益を押し上げる。なお、今回修正した業績予想には足もとの貴金属のヘッジコスト、銀のリースレートの高騰を織り込んでいる。同社はコスト上昇の影響を緩和するため、精錬原料の構成比の見直しや工場の生産効率の向上に取り組む。



４～１２月期は売上高が３８４６億５５００万円（前年同期比３．１％増）、営業利益が２８６億４０００万円（同９５．０％増）、最終利益は１９５億６９００万円（同７１．９％増）だった。営業利益の通期計画（３５０億円）に対する進捗率は約８２％に上る。



出所：MINKABU PRESS