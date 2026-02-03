フリーアナウンサー中村仁美による『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』（光文社）が2月27日（金）に発売される。

【画像】中村仁美の『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』が書籍化

ファッション＆ライフスタイル誌『STORY』で2021年から連載を開始した人気エッセイが、書籍『妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記』に。世代的に家のことは妻に任せておきたい「昭和夫」と、家は休憩するところじゃない！と言い放つ「男前妻」の日常が生み出すリアルエピソード。「昭和夫」はいわずと知れた人気芸人・さまぁ～ず大竹一樹。両者からバラエティ番組等でもたびたび語られる、三兄弟子育ての中から生まれる爆笑話。妻側から見た、昭和夫のクスっと笑える珍発言＆エピソードを掲載。

発売日の2026年2月27日（金）には、タレント・藤本美貴との対談つき刊行記念イベントも開催される。

■プロフィール中村仁美（なかむら・ひとみ）フリーアナウンサー。1979年6月8日生まれ、神奈川県出身。お茶の水女子大学卒業後、2002年にフジテレビへ入社。2011年にお笑いコンビ、さまぁ～ずの大竹一樹と入籍し、男子三兄弟の子育てに奮闘中。2017年にフリーアナウンサーに転向後は、定評のあるトーク力や表現力でテレビ、ラジオ、執筆などレギュラーを多く持ち、多方面で活躍中。光文社『STORY』ではモデルとして出演する他、「妻脳vs.夫脳」の連載は毎月、ランキングの上位にあがる人気企画に。

