「極めて高いレベルを目指せる」23歳日本代表を“ライバル”が称賛！「大好き」と語ったのは…
切磋琢磨する間柄だからこそ、鈴木彩艶の能力にも感嘆しているのだろう。
パルマのGKエドアルド・コルビが、チームメイトの鈴木彩艶について言及した。日本代表守護神は、大きな飛躍を遂げられると予想している。
昨季、GK大国と言われるイタリアに挑戦して１年目ながら、鈴木は出場停止だった１試合を除くセリエAの37試合に先発出場。高精度のキックを生かした攻撃への貢献、そして類まれな身体能力を駆使したビッグセーブで評価を高めた。
ビッグクラブからの関心がうわさされながら、パルマに残留した鈴木は、２年目もリーグ開幕から11試合連続で先発フル出場。指揮官がカルロス・クエスタに代わっても、チームの絶対的な守護神という立場を固めていった。
だが、11月８日のミラン戦で相手選手と衝突した際に左手を骨折。全治３〜４か月と言われる重傷で手術を受け、離脱を余儀なくされた。その間に台頭したのが、セリエA未経験だったコルビだ。
リザーブ陣の経験の少なさから、パルマは鈴木離脱後にベテランのビセンテ・グアイタを獲得した。だが、コルビは出場10試合でクリーンシート３回を達成するなど奮闘。日本でのリハビリを終えた鈴木がイタリアに戻ってから、クラブはグアイタとの契約を解消している。
23歳の守護神が復帰してもポジションを争うと言われるようになったコルビは、『Tuttosport』紙で鈴木について、「ザイオンは僕と同じでとても穏やかな人だ」と話した。（パルマ専門サイト『Parma Live』より）
「インテリジェントで、彼の日本の仕事文化は大好きだよ。極めて高いレベルを目指せるだろう」
23歳の鈴木と24歳のコルビ、同年代の若きGKたちは、パルマでこれからどれだけ成長していけるのか。互いを刺激しながら競い合う彼らの飛躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
