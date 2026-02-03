『BE:FIRST THE MOVIE』第3弾公開直前！NY公演での「GRIT」スペシャル映像＆新場面写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの大ヒットドキュメンタリー映画シリーズ『BE:FIRST THE MOVIE』の第3弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』より、「GRIT」映像と新場面写真が解禁となった。

■ツアーで初披露の「GRIT」をSCREENX仕様で公開

今作は、これまでのBE:FIRST THE MOVIEシリーズと全体の構成が異なり、彼らの初のWorld Tour『-Who is BE:FIRST?-』を取材し、ライブパフォーマンスはもちろんのこと、ツアーの裏側やオフの時間もカメラをまわし、帰国してからのメンバー独占インタビューも実施。BE:FIRSTの“素顔“と”本音“に迫ったリアルドキュメンタリーの構成となっている。

今回解禁されたスペシャル映像は、BE:FIRSTの今までとこれからを描いたアグレッシブなHIPHOPチューン「GRIT」のWorld Tour『-Who is BE:FIRST?-』ニューヨーク公演のパフォーマンスシーンがSCREENX仕様になった映像だ。

「GRIT」は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの1曲となり、Tommy Richmanの大ヒット曲「Million Dollar Baby」のプロデュースで話題となったカリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とする21歳のBillboardチャート入りプロデューサーKaviと、Lady Gaga「Just Dance」への客演参加をはじめ、数々のヒット曲をもつ、グラミー賞受賞経験もある音楽プロデューサー／シンガー／ソングライターColby O’Donisも迎えたBE:FIRSTにとって意欲作。配信後Billboard JAPANダウンロード・ソング・チャート“Download Songs”、 オリコン週間デジタルシングルランキングで首位を獲得した楽曲だ。「GRIT」のライブパフォーマンスは、ニューヨーク公演で初披露され、劇中では圧巻のパフォーマンスとともに、メンバーの楽曲へ、そして「BE:FIRST」への想いも語られ、さらに深く音楽が楽しめる内容になっている。

今作もこれまでのシリーズ作同様に、通常の2D上映と併せて特別上映形式（SCREENX、4DX、ULTRA 4DX）もあり、映画館で、サウンド、迫力あるパフォーマンスとともに映画を何度でも楽しめる上映形式も用意されている。本作のオ・ユンドン監督が所属するCJ 4DPLEXは、映画業界で初めて4D技術を導入した韓国企業で、体感型上映システム「4DX」を開発。これまでも『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS』『BTS: Yet To Come in Cinemas』等、数々の世界的アーティストのライブフィルムを手掛けてきており、本作では、最新技術を駆使し、臨場感溢れる特別上映形式を用意している。

■映画情報

『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』

2026年2月6日（金）より全国公開

監督：オ・ユンドン、キム・ハミン

出演：SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)B-ME ＆ CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

