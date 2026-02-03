　3日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4665枚だった。うちコールの出来高が7540枚と、プットの7125枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の1125枚（153円高215円）。プットの出来高トップは4万9000円の512枚（244円安161円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　　　　　 1　　69000　
　　31　　　 0　　　 1　　68000　
　　43　　　 0　　　 1　　67000　
　　74　　　+1　　　 2　　66000　
　 132　　　+2　　　 4　　65000　
　 211　　　+3　　　 6　　64000　
　 286　　　+6　　　10　　63000　
　 550　　 +13　　　19　　62000　
　 551　　 +27　　　37　　61000　
　1061　　 +48　　　67　　60000　
　 624　　 +84　　 118　　59000　
　1125　　+153　　 215　　58000　
　 693　　+275　　 395　　57000　
　 460　　+361　　 530　　56500　
　　31　　+452　　 670　　56250　
　　 8　　　　　　 700　　56125　
　 778　　+471　　 710　　56000　
　　10　　+315　　 720　　55875　
　　19　　+405　　 700　　55750　
　 114　　+575　　 885　　55500　
　　14　　　　　　1005　　55375　
　　27　　+595　　1050　　55250　
　 224　　+665　　1085　　55000　　1425 　　　　　　　 7　
　　19　　+240　　1250　　54750　　1325 　　　　　　　 3　
　　 5　　+465　　1245　　54625　　1255 　　　　　　　 2　
　 165　　+870　　1445　　54500　　1195 　　-675　　　65　
　　24　　　　　　1220　　54375　
　　13　　+560　　1270　　54250　　1105 　　-290　　　 9　
　　 1　　+805　　1665　　54125　　1055 　　-355　　　 9　
　 187　 +1035　　1775　　54000　　1015 　　-975　　 130　
　　 1　　　　　　1740　　53875　　 995 　　　　　　　 6　
　　 8　　+375　　1600　　53750　　 905 　　-785　　　19　
　　22　 +1185　　2100　　53500　　 835 　　-935　　 197　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 830 　　-630　　　 2　
　　 2　　+875　　1925　　53250　　 765 　　-215　　　22　
　　 9　 +1110　　2335　　53000　　 690 　　-735　　 219　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 655 　　-165　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 620 　　-735　　　23　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 635 　　-350　　　 2　
　　 5　 +1045　　2515　　52500　　 575 　　-745　　 143　
　　 1　 +1100　　2980　　52250　　 515 　　-150　　　27　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 500 　　-140　　　15　
　　 4　　　　　　3220　　52000　　 495 　　-620　　 179　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 460 　　-290　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 425 　　-455　　　69　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 435 　　　　　　　14　
　　 1　　　　　　3610　　51500　　 385 　　-520　　　47　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 350 　　-375　　　53　
　　 1　 +1600　　4100　　51000　　 330 　　-465　　 236　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 310 　　-330　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 293 　　-292　　　18　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 273 　　-377　　　79　