日経225オプション2月限（3日日中） 5万8000円コールが出来高最多1125枚
3日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4665枚だった。うちコールの出来高が7540枚と、プットの7125枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の1125枚（153円高215円）。プットの出来高トップは4万9000円の512枚（244円安161円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 1 69000
31 0 1 68000
43 0 1 67000
74 +1 2 66000
132 +2 4 65000
211 +3 6 64000
286 +6 10 63000
550 +13 19 62000
551 +27 37 61000
1061 +48 67 60000
624 +84 118 59000
1125 +153 215 58000
693 +275 395 57000
460 +361 530 56500
31 +452 670 56250
8 700 56125
778 +471 710 56000
10 +315 720 55875
19 +405 700 55750
114 +575 885 55500
14 1005 55375
27 +595 1050 55250
224 +665 1085 55000 1425 7
19 +240 1250 54750 1325 3
5 +465 1245 54625 1255 2
165 +870 1445 54500 1195 -675 65
24 1220 54375
13 +560 1270 54250 1105 -290 9
1 +805 1665 54125 1055 -355 9
187 +1035 1775 54000 1015 -975 130
1 1740 53875 995 6
8 +375 1600 53750 905 -785 19
22 +1185 2100 53500 835 -935 197
53375 830 -630 2
2 +875 1925 53250 765 -215 22
9 +1110 2335 53000 690 -735 219
52875 655 -165 1
52750 620 -735 23
52625 635 -350 2
5 +1045 2515 52500 575 -745 143
1 +1100 2980 52250 515 -150 27
52125 500 -140 15
4 3220 52000 495 -620 179
51875 460 -290 1
51750 425 -455 69
51625 435 14
1 3610 51500 385 -520 47
51250 350 -375 53
1 +1600 4100 51000 330 -465 236
50875 310 -330 4
50750 293 -292 18
50500 273 -377 79
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 1 69000
31 0 1 68000
43 0 1 67000
74 +1 2 66000
132 +2 4 65000
211 +3 6 64000
286 +6 10 63000
550 +13 19 62000
551 +27 37 61000
1061 +48 67 60000
624 +84 118 59000
1125 +153 215 58000
693 +275 395 57000
460 +361 530 56500
31 +452 670 56250
8 700 56125
778 +471 710 56000
10 +315 720 55875
19 +405 700 55750
114 +575 885 55500
14 1005 55375
27 +595 1050 55250
224 +665 1085 55000 1425 7
19 +240 1250 54750 1325 3
5 +465 1245 54625 1255 2
165 +870 1445 54500 1195 -675 65
24 1220 54375
13 +560 1270 54250 1105 -290 9
1 +805 1665 54125 1055 -355 9
187 +1035 1775 54000 1015 -975 130
1 1740 53875 995 6
8 +375 1600 53750 905 -785 19
22 +1185 2100 53500 835 -935 197
53375 830 -630 2
2 +875 1925 53250 765 -215 22
9 +1110 2335 53000 690 -735 219
52875 655 -165 1
52750 620 -735 23
52625 635 -350 2
5 +1045 2515 52500 575 -745 143
1 +1100 2980 52250 515 -150 27
52125 500 -140 15
4 3220 52000 495 -620 179
51875 460 -290 1
51750 425 -455 69
51625 435 14
1 3610 51500 385 -520 47
51250 350 -375 53
1 +1600 4100 51000 330 -465 236
50875 310 -330 4
50750 293 -292 18
50500 273 -377 79