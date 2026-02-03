日経225オプション3月限（3日日中） 6万円コールが出来高最多392枚
3日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4673枚だった。うちプットの出来高が2743枚と、コールの1930枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の247枚（210円安300円）。コールの出来高トップは6万円の392枚（211円高415円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
22 6 75000
2 12 72500
210 +12 21 70000
32 +17 31 69000
20 +28 43 68000
27 +30 51 67000
59 +39 67 66000
205 +43 83 65000
52 +67 120 64000
25 +86 160 63000
78 +129 233 62000
145 +140 299 61000
392 +211 415 60000
51 +310 595 59000
96 +400 805 58000 4070 10
2 +455 990 57500
176 +530 1095 57000
40 +610 1300 56500
2 +255 1150 56375
101 +680 1460 56000
1 +280 1365 55750
5 +705 1670 55500
7 +590 1585 55250
60 +815 1900 55000 2215 102
5 +655 2110 54750
54625 2050 30
102 1980 54500 1990 68
1 2370 54250
10 +580 2030 54000 1735 -570 56
1 +620 2545 53125
53000 1415 -625 36
52500 1250 -755 65
52250 1190 -255 17
52000 1115 -725 67
51750 1065 -185 12
51500 1005 -595 12
51375 980 -475 12
51000 900 -590 91
50875 935 -60 18
50750 865 -455 4
50500 795 -135 1
50250 755 -460 19
50000 705 -485 95
49625 650 -350 16
49500 630 -340 18
1 5985 49250
49000 560 -425 246
48750 575 -115 2
48500 545 -320 2
48375 530 -145 2
48000 450 -310 63
47500 455 -245 3
47375 440 -95 1
