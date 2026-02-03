　3日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4673枚だった。うちプットの出来高が2743枚と、コールの1930枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の247枚（210円安300円）。コールの出来高トップは6万円の392枚（211円高415円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　22　　　　　　　 6　　75000　
　　 2　　　　　　　12　　72500　
　 210　　 +12　　　21　　70000　
　　32　　 +17　　　31　　69000　
　　20　　 +28　　　43　　68000　
　　27　　 +30　　　51　　67000　
　　59　　 +39　　　67　　66000　
　 205　　 +43　　　83　　65000　
　　52　　 +67　　 120　　64000　
　　25　　 +86　　 160　　63000　
　　78　　+129　　 233　　62000　
　 145　　+140　　 299　　61000　
　 392　　+211　　 415　　60000　
　　51　　+310　　 595　　59000　
　　96　　+400　　 805　　58000　　4070 　　　　　　　10　
　　 2　　+455　　 990　　57500　
　 176　　+530　　1095　　57000　
　　40　　+610　　1300　　56500　
　　 2　　+255　　1150　　56375　
　 101　　+680　　1460　　56000　
　　 1　　+280　　1365　　55750　
　　 5　　+705　　1670　　55500　
　　 7　　+590　　1585　　55250　
　　60　　+815　　1900　　55000　　2215 　　　　　　 102　
　　 5　　+655　　2110　　54750　
　　　　　　　　　　　　　54625　　2050 　　　　　　　30　
　 102　　　　　　1980　　54500　　1990 　　　　　　　68　
　　 1　　　　　　2370　　54250　
　　10　　+580　　2030　　54000　　1735 　　-570　　　56　
　　 1　　+620　　2545　　53125　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1415 　　-625　　　36　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1250 　　-755　　　65　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1190 　　-255　　　17　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1115 　　-725　　　67　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1065 　　-185　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1005 　　-595　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 980 　　-475　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 900 　　-590　　　91　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 935 　　 -60　　　18　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 865 　　-455　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 795 　　-135　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 755 　　-460　　　19　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 705 　　-485　　　95　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 650 　　-350　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 630 　　-340　　　18　
　　 1　　　　　　5985　　49250　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 560 　　-425　　 246　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 575 　　-115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 545 　　-320　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 530 　　-145　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 450 　　-310　　　63　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 455 　　-245　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 440 　　 -95　　　 1　