日経225オプション4月限（3日日中） 1万8000円プットが出来高最多76枚
3日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は155枚だった。うちプットの出来高が137枚と、コールの18枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の76枚（1円高12円）。コールの出来高トップは5万9000円の5枚（835円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 47 70000
1 530 61000
4 700 60000
5 835 59000
1 1555 56000
54500 2575 2
1 +230 2520 54000 2335 3
53875 2480 1
52000 1630 2
1 4320 51500 1515 5
50000 1185 1
1 7520 47500
42250 285 -50 1
20000 20 1
18000 12 +1 76
10000 4 +1 45
株探ニュース
