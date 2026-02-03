　3日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は155枚だった。うちプットの出来高が137枚と、コールの18枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の76枚（1円高12円）。コールの出来高トップは5万9000円の5枚（835円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　　　　　47　　70000　
　　 1　　　　　　 530　　61000　
　　 4　　　　　　 700　　60000　
　　 5　　　　　　 835　　59000　
　　 1　　　　　　1555　　56000　
　　　　　　　　　　　　　54500　　2575 　　　　　　　 2　
　　 1　　+230　　2520　　54000　　2335 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53875　　2480 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1630 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　4320　　51500　　1515 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1185 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　7520　　47500　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 285 　　 -50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　20 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　12 　　　+1　　　76　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　+1　　　45　


株探ニュース