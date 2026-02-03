フジ・メディア・ホールディングス <4676> [東証Ｐ] が2月3日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2.8億円の赤字(前年同期は338億円の黒字)に転落した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の74億円の赤字→23億円の赤字(前期は251億円の黒字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の34.9億円→85.9億円(前年同期は75.6億円)に2.5倍増額し、一転して13.5％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の50円→125円(前期は50円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比34.7％減の106億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.2％→5.7％に大幅悪化した。



