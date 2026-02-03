※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

　１．★本日の【サプライズ決算】 速報　　＜16時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 続報　　＜18時00分＞に配信
　３．★本日の【イチオシ決算】 　　　　　＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
　【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
　１．★本日の【サプライズ決算】 超速報　　　　＜15時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報　＜16時10分＞に配信

ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。

2月4日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆第3四半期決算：
　　　<3401> 帝人 [東Ｐ]
　　　<3407> 旭化成 [東Ｐ]
　　　<4091> 日本酸素ＨＤ [東Ｐ]
　　　<4512> わかもと [東Ｓ]
　　　<4569> 杏林製薬 [東Ｐ]
　　　<4626> 太陽ＨＤ [東Ｐ]
　　　<5832> ちゅうぎんＦ [東Ｐ]
　　　<6674> ＧＳユアサ [東Ｐ]
　　★<7011> 三菱重 [東Ｐ]
　　　<7296> ＦＣＣ [東Ｐ]
　　★<8002> 丸紅 [東Ｐ]
　　　<8053> 住友商 [東Ｐ]
　　　<8098> 稲畑産 [東Ｐ]
　　　<8150> 三信電 [東Ｐ]
　　　<8242> Ｈ２Ｏリテイ [東Ｐ]
　　　<8303> ＳＢＩ新生銀 [東Ｐ]
　　　<9010> 富士急 [東Ｐ]
　　★<9101> 郵船 [東Ｐ]
　　　<9412> スカパーＪ [東Ｐ]
　　　など30社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<6099> エラン [東Ｐ]
　　　<7177> ＧＭＯ－ＦＨ [東Ｓ]
　　◆第1四半期決算：
　　　<4475> ＨＥＮＮＧＥ [東Ｇ]
　　　など2社
　　◆第2四半期決算：
　　　<4847> インテリＷ [東Ｐ]
　　◆第3四半期決算：
　　　<2413> エムスリー [東Ｐ]
　　　<3150> グリムス [東Ｐ]
　　　<3433> トーカロ [東Ｐ]
　　　<4208> ＵＢＥ [東Ｐ]
　　　<4503> アステラス [東Ｐ]
　　★<4689> ラインヤフー [東Ｐ]
　　　<6103> オークマ [東Ｐ]
　　　<6367> ダイキン [東Ｐ]
　　　<6368> オルガノ [東Ｐ]
　　　<6745> ホーチキ [東Ｐ]
　　　<6941> 山一電機 [東Ｐ]
　　　<6963> ローム [東Ｐ]
　　　<7018> 内海造 [東Ｓ]
　　　<7951> ヤマハ [東Ｐ]
　　　<7979> 松風 [東Ｐ]
　　　<8056> ビプロジー [東Ｐ]
　　　<8304> あおぞら銀 [東Ｐ]
　　★<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ]
　　　<8354> ふくおかＦＧ [東Ｐ]
　　　<9001> 東武 [東Ｐ]
　　　<9706> 日本空港ビル [東Ｐ]
　　　など37社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<3566> ユニネク [東Ｇ] 　　(前回16:00)
　　◆第1四半期決算：
　　　<3668> コロプラ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<2371> カカクコム [東Ｐ] 　(前回11:40)
　　★<6752> パナＨＤ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　<7991> マミヤＯＰ [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　★<8473> ＳＢＩ [東Ｐ] 　　　(前回10:30)
　　　など5社
　　合計79社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

株探ニュース