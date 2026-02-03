明日の決算発表予定 三菱重、丸紅、三菱ＵＦＪなど79社 (2月3日)
※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報 ＜16時10分＞に配信
ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
2月4日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆第3四半期決算：
<3401> 帝人 [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<4091> 日本酸素ＨＤ [東Ｐ]
<4512> わかもと [東Ｓ]
<4569> 杏林製薬 [東Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東Ｐ]
<6674> ＧＳユアサ [東Ｐ]
★<7011> 三菱重 [東Ｐ]
<7296> ＦＣＣ [東Ｐ]
★<8002> 丸紅 [東Ｐ]
<8053> 住友商 [東Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東Ｐ]
<8150> 三信電 [東Ｐ]
<8242> Ｈ２Ｏリテイ [東Ｐ]
<8303> ＳＢＩ新生銀 [東Ｐ]
<9010> 富士急 [東Ｐ]
★<9101> 郵船 [東Ｐ]
<9412> スカパーＪ [東Ｐ]
など30社
■引け後発表
◆本決算：
<6099> エラン [東Ｐ]
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ [東Ｓ]
◆第1四半期決算：
<4475> ＨＥＮＮＧＥ [東Ｇ]
など2社
◆第2四半期決算：
<4847> インテリＷ [東Ｐ]
◆第3四半期決算：
<2413> エムスリー [東Ｐ]
<3150> グリムス [東Ｐ]
<3433> トーカロ [東Ｐ]
<4208> ＵＢＥ [東Ｐ]
<4503> アステラス [東Ｐ]
★<4689> ラインヤフー [東Ｐ]
<6103> オークマ [東Ｐ]
<6367> ダイキン [東Ｐ]
<6368> オルガノ [東Ｐ]
<6745> ホーチキ [東Ｐ]
<6941> 山一電機 [東Ｐ]
<6963> ローム [東Ｐ]
<7018> 内海造 [東Ｓ]
<7951> ヤマハ [東Ｐ]
<7979> 松風 [東Ｐ]
<8056> ビプロジー [東Ｐ]
<8304> あおぞら銀 [東Ｐ]
★<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ]
<8354> ふくおかＦＧ [東Ｐ]
<9001> 東武 [東Ｐ]
<9706> 日本空港ビル [東Ｐ]
など37社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3566> ユニネク [東Ｇ] (前回16:00)
◆第1四半期決算：
<3668> コロプラ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<2371> カカクコム [東Ｐ] (前回11:40)
★<6752> パナＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
<7991> マミヤＯＰ [東Ｓ] (前回15:30)
★<8473> ＳＢＩ [東Ｐ] (前回10:30)
など5社
合計79社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース