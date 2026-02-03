明日の決算発表予定 三菱重、丸紅、三菱ＵＦＪなど79社 (2月3日) 明日の決算発表予定 三菱重、丸紅、三菱ＵＦＪなど79社 (2月3日)

2月4日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算

■取引時間中の発表

◆第3四半期決算：

<3401> 帝人 [東Ｐ]

<3407> 旭化成 [東Ｐ]

<4091> 日本酸素ＨＤ [東Ｐ]

<4512> わかもと [東Ｓ]

<4569> 杏林製薬 [東Ｐ]

<4626> 太陽ＨＤ [東Ｐ]

<5832> ちゅうぎんＦ [東Ｐ]

<6674> ＧＳユアサ [東Ｐ]

★<7011> 三菱重 [東Ｐ]

<7296> ＦＣＣ [東Ｐ]

★<8002> 丸紅 [東Ｐ]

<8053> 住友商 [東Ｐ]

<8098> 稲畑産 [東Ｐ]

<8150> 三信電 [東Ｐ]

<8242> Ｈ２Ｏリテイ [東Ｐ]

<8303> ＳＢＩ新生銀 [東Ｐ]

<9010> 富士急 [東Ｐ]

★<9101> 郵船 [東Ｐ]

<9412> スカパーＪ [東Ｐ]

など30社



■引け後発表

◆本決算：

<6099> エラン [東Ｐ]

<7177> ＧＭＯ－ＦＨ [東Ｓ]

◆第1四半期決算：

<4475> ＨＥＮＮＧＥ [東Ｇ]

など2社

◆第2四半期決算：

<4847> インテリＷ [東Ｐ]

◆第3四半期決算：

<2413> エムスリー [東Ｐ]

<3150> グリムス [東Ｐ]

<3433> トーカロ [東Ｐ]

<4208> ＵＢＥ [東Ｐ]

<4503> アステラス [東Ｐ]

★<4689> ラインヤフー [東Ｐ]

<6103> オークマ [東Ｐ]

<6367> ダイキン [東Ｐ]

<6368> オルガノ [東Ｐ]

<6745> ホーチキ [東Ｐ]

<6941> 山一電機 [東Ｐ]

<6963> ローム [東Ｐ]

<7018> 内海造 [東Ｓ]

<7951> ヤマハ [東Ｐ]

<7979> 松風 [東Ｐ]

<8056> ビプロジー [東Ｐ]

<8304> あおぞら銀 [東Ｐ]

★<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ]

<8354> ふくおかＦＧ [東Ｐ]

<9001> 東武 [東Ｐ]

<9706> 日本空港ビル [東Ｐ]

など37社



■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻

◆本決算：

<3566> ユニネク [東Ｇ] (前回16:00)

◆第1四半期決算：

<3668> コロプラ [東Ｐ] (前回15:30)

◆第3四半期決算：

<2371> カカクコム [東Ｐ] (前回11:40)

★<6752> パナＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)

<7991> マミヤＯＰ [東Ｓ] (前回15:30)

★<8473> ＳＢＩ [東Ｐ] (前回10:30)

など5社

合計79社



