雪女「絶対に言ってはいけませんよ」この手の話の定番のタブーがあだとなって…じれったさMAXの展開に悶絶【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「雪に凍える者を殺す存在」と言い放ち、口外すれば命を奪うと告げる冷酷な雪女。だが、恋をしたことがきっかけで、なんともじれったい存在になってしまい……？
「31番目のユーリ」(「WEBコミックガンマ」)を連載中の漫画家のくりきまる( @kurikimaru)さん。くりきまるさんが個人創作漫画としてSNSに投稿した「掟に苦しむ雪女」に、X(旧：Twitter)上で1.4万件を超える「いいね」とともに、読者から「もどかしすぎ」「このにぶちん！」と、じれったいラブコメ展開にやきもきする声が多く寄せられている。作品のあらすじとともに、作者のくりきまるさんに同作の制作背景を訊いた。
本作「掟に苦しむ雪女」は、多くの反響を集めた話題作だ。「雪女」を題材に選んだきっかけや物語の発端について、作者のくりきまるさんは「雪女の話ではすんなり夫婦になっていますが、その過程でどんなことがあったのかを想像しました」と明かす。昔話「雪女」では描かれなかった空白に目を向け、その裏側を掘り下げる発想こそが、本作の核となっているのだ。
作中で特に印象的なのが、雪女の豊かな表情表現だ。涙目で頭を抱えたり、思惑が上手く運ぶと思って胸を弾ませたりと、その仕草や表情はかわいらしい。キャラクターを描く際の工夫について、くりきまるさんは「なるべくリアクションを大きくかわいらしく、見ただけで心情がわかるよう心掛けています」と、直感的に感情が伝わる表現を大切にしているという。
「掟に苦しむ雪女」に限らず、個人制作作品では人ではない存在とのコメディや、価値観や文化の違いから生まれるおかしみを多く描いてきたくりきまるさん。こうした題材を選ぶ理由については「種族間や文化の差はあれど、悩みや喜びを感じる箇所など根っこにあたる部分はみな同じだと思っています。その辺りの共感を感じとっていただける話を作りたいと気をつけています」と作品への想いを語る。
最後に、くりきまるさんは「今後も楽しんでいただける作品を作りたいと思っておりますので、応援よろしくお願いいたします」と読者へメッセージを残してくれた。
多くの反響が寄せられた本作「掟に苦しむ雪女」。同作をまだ読んでいない方は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：くりきまる(@kurikimaru)
