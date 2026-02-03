◎帝京出身のヤクルト・清水は守備練習中に中村悠に「久しぶりに選抜出るからいいねー」と動きを褒められ「魂！」。OBも刺激されています。

◎巨人・田中将は水分補給中に多くのカメラが向けられ「水飲んでるだけですよ？動物園の動物が水飲んでるわけじゃないんだから」。それだけ注目の的ということですね。

◎楽天ドラフト1位の藤原（花園大）が豆まき前に「160キロで投げます」。鬼役の記者は泣きそうでした。

◎楽天・三木監督は第1クールのMVPを問われ「スタッフのリーダーの伊志嶺（ブルペン捕手）が良かった」。スタッフへの感謝の気持ちは尽きません。

◎誕生日を迎えた西武・高橋光を投手陣が祝福。前日に55歳の誕生日だった豊田投手コーチは「俺の時には（取材に）来なかったのに」。来年は密着させていただきます。

◎DeNAの新外国人・ルイーズの囲み取材の輪の中に、覆面姿のチームスタッフの姿が。「ブルペン捕手に求めることは何ですか？」と質問して「全力で球を受けてくれることです」と返答をもらうと満足そうにどこかへ。正体は高城俊人ブルペン捕手でした。

◎室内練習場の前に止まっていた移動用の自転車にまたがったDeNA・藤浪はサドルの位置に「これは低すぎるわ〜」と苦笑い。逆に足が長すぎます。

◎侍ジャパンのサポートメンバに選ばれた巨人・中山は大谷についての質問が飛ぶと「それは聞かれると思ってました」とにやり。察しが良くてありがたいです。

◎オリックス・佐藤一はブルペンでの最後の1球を前に「絶対ラスト！何してもラスト！」。155球の熱投でした。