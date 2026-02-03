菊地亜美、姉との“顔出し”お出かけショットに反響「お姉さんとめちゃくちゃ似てますね！」「めっちゃ可愛い」 家族3人でランチを満喫
タレントの菊地亜美（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。母親、姉との3ショット写真を披露した。
【写真】「お姉さんとめちゃくちゃ似てますね！」母＆姉との3ショット披露の菊地亜美 ※7枚目
この日の投稿では、夫と8回目の結婚記念日を迎えたことを報告するとともに、最近の出来事を写真とともに紹介。母＆姉との写真については、「美味しいランチに行きたい」という母の希望で食事に出かけた日のものであると説明した。
3人は、白を基調としたシミラールックで統一。母の顔はスタンプで隠されているが、姉は“顔出し”で明るい笑顔を見せている。
コメント欄には「結婚8周年おめでとうございます」「めっちゃ可愛い」「お姉さんとめちゃくちゃ似てますね！」「これからも、家族仲良くね」など、さまざまな声が寄せられている。
