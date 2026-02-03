◇プロ野球・巨人春季キャンプ（3日、宮崎）

巨人に新加入の則本昂大投手が第1クール最終日にブルペン入りし、100球の投げ込みを行いました。

充実した第1クールだったと振り返る則本投手。3日連続でブルペンに入り、この日は100球を投げました。

「状態は悪くないと思う。初日に出た課題を2日目に修正して、昨日得た感覚を今日のマウンドで再現するというのがこのクールの目標でもあったので。球数も今日は100球行けたのが良かった」

3日間自分を追い込みつつも、トレーニングや投げ込みはしっかりできたと話します。

楽天で13年過ごし、今季から巨人に移籍。新天地での環境には、「大勢だったり（山粼）伊織だったり、あの辺がすごく雰囲気良くやってくれているので、そこにうまく溶け込めた」と安堵の色を見せます。

楽天時代ともに日本一に貢献した田中将大投手とは、再び同僚へ。則本投手にとって特別な存在です。この日はブルペンでも隣同士で投球。「また一緒にプレーできるのは本当にうれしいこと」と話しつつ、「今年田中さん状態良くて変に力んじゃうので、あまり隣で投げたくないんですけど」と笑顔。「田中さんには負けないように」と刺激を受けながら、「楽しく、その中でも追い求めてやれている」と話しました。

4日の休養日をはさみ、5日から第2クールがスタート。「クイックだったり細かな技術的なところを練習して。変化球も、スライダーやフォークボールに取り組んでいけたら」と話し、「ジャイアンツのユニホームを着るということはすごく光栄なことなので、その中で自分らしさを貫きつつ、結果も求めてやっていきたい」と決意を新たにしました。