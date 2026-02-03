2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と斎藤雅樹氏が、ヤクルト・奥川恭伸について言及した。

坂口氏は奥川について「彼の場合は怪我というところに尽きると思うんですけど、彼もこの中だとアピールしないといけない立場。どんどん投げられる時に、怪我に気をつけないといけないですけど、それと同時に結果も求めていかないといけないと思う。競争にしっかり勝ってローテを守って頑張って欲しいですね」と話し、「体のケアは、慎重になりすぎるくらいなってもいいんですけど、どこかで踏ん切りをつけてやらないといけないので、頑張れと思って見てますけどね」とエールを送った。

斎藤氏は「彼の場合はコンディションですよね。コンディションさえ整えばある程度やれるとわかっているので、いかに整えられるかが鍵だと思いますね」と分析した。

奥川は21年に9勝を挙げるも、その後は故障に苦しみ思うような活躍を見せられなかった中で、昨季は18試合・100回を投げ、4勝8敗、防御率4.32だった。7年目の今季、先発ローテーションの一角として活躍が期待される。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』