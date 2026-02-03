【ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ】 5月 発売予定 参考価格：4,180円 【ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー】 5月 発売予定 参考価格：3,850円

大網が運営する通販サイト「あみあみ」は、「ファイナルファンタジーXIV」の新作グッズ「スターライト・マグカップ」と「スターライト・クッションカバー」を5月に発売する。価格はマグカップが4,180円、クッションカバーが3,850円。

「ファイナルファンタジーXIV」のゲーム内イベント「星芒祭」の特製アイテム「スターライト・マグカップ」をイメージしたマグカップと、グリダニアのアートをゴブラン織りで再現したクッションカバーが登場。いずれもモーグリが登場するかわいいデザインとなっている。

□「ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ」のページ

□「ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー」のページ

ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ

5月 発売予定

参考価格：4,180円

【製品概要】

サイズ：約95×80mm（直径×高さ）

容量：350ml

素材：陶器

ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー

5月 発売予定

参考価格：3,850円

※本商品は、クッションカバーのみになります。中身のクッションは付属いたしません。

【製品概要】

サイズ：約450×10×450mm（幅×奥行×高さ）

素材： 本体 ポリエステル86％、綿10％、レーヨン2％、ポリウレタン1％、ナイロン1％

フリンジ ポリエステル100％

縁紐 ポリエステル64％、綿24％、レーヨン7％、ナイロン3％、アクリル1％、毛1％

(C) SQUARE ENIX