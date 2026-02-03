「FFXIV」より、モーグリがキュートな「スターライト・マグカップ」と「スターライト・クッションカバー」が登場！
大網が運営する通販サイト「あみあみ」は、「ファイナルファンタジーXIV」の新作グッズ「スターライト・マグカップ」と「スターライト・クッションカバー」を5月に発売する。価格はマグカップが4,180円、クッションカバーが3,850円。
「ファイナルファンタジーXIV」のゲーム内イベント「星芒祭」の特製アイテム「スターライト・マグカップ」をイメージしたマグカップと、グリダニアのアートをゴブラン織りで再現したクッションカバーが登場。いずれもモーグリが登場するかわいいデザインとなっている。
□「ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー」のページ
ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ
5月 発売予定
参考価格：4,180円
【製品概要】
サイズ：約95×80mm（直径×高さ）
容量：350ml
素材：陶器
ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー
5月 発売予定
参考価格：3,850円
※本商品は、クッションカバーのみになります。中身のクッションは付属いたしません。
【製品概要】
サイズ：約450×10×450mm（幅×奥行×高さ）
素材： 本体 ポリエステル86％、綿10％、レーヨン2％、ポリウレタン1％、ナイロン1％
フリンジ ポリエステル100％
縁紐 ポリエステル64％、綿24％、レーヨン7％、ナイロン3％、アクリル1％、毛1％
(C) SQUARE ENIX