三田寛子“金髪”姿にファン驚き「別人級でびっくり」「一瞬誰か分からなかった」
【モデルプレス＝2026/02/03】女優の三田寛子が、2月3日までに自身のInstagramを更新。金髪ショットを公開した。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優妻「別人級でびっくり」金髪で印象ガラリ
三田は「今夜は節分」「健康で長寿を願いながらの 豆の数が多くて食べられるかなぁ」とコメント。「暦では乙巳（きのとみ）年生まれの私 還暦を祝い干支が一巡する一年を無事に終える事ができ感謝」「仮装して厄を払いし 新しい年を迎える『節分の夜にお化け』明日の立春からは新しいサイクルの始まり始まり 新たに生まれ変わる気持ちでがんばります」と決意をつづった。
また、美しい金髪のショートボブスタイルにサングラスを身につけたショットを披露。「実際金髪にしたいけどなかなかできないから ちょっと写真だけ 髪の色変えてみました」と実際にはヘアカラーを変えていないと明かしていた。
この投稿は「別人級でびっくり」「金髪かっこいい」「一瞬誰か分からなかった」「似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆三田寛子、金髪ショット披露
◆三田寛子の投稿に「別人級でびっくり」と反響
