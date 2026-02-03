ポルトガル在住の小泉里子、七五三＆成人式の家族ショット公開「息子くん大きくなってる」「温かい雰囲気が伝わる」の声
【写真】ポルトガル在住の44歳ママモデル「一時帰国した時の思い出」七五三での家族3ショット
【写真】ポルトガル在住の44歳ママモデル「一時帰国した時の思い出」七五三での家族3ショット
◆小泉里子、七五三と成人式の写真を公開
小泉は「年末年始に日本に一時帰国した時の思い出たち」とつづり、日本で過ごした年末年始のオフショットを複数枚投稿。「息子の七五三やら娘ちゃんの成人式やら」と家族の節目が続いたことを明かし、晴れ着姿で長男を中心に並ぶ家族の3ショットや振袖姿の後ろ姿などを披露している。
◆小泉里子の投稿に反響
この投稿には「家族の節目が素敵」「振袖姿が綺麗」「息子くん大きくなってる」「後ろ姿が印象的」「温かい雰囲気が伝わる」「大切な時間が感じられる」「見ていてほっこりする」などの反響が寄せられている。
小泉は1981年7月15日生まれ、神奈川県出身。「CanCam」や「Oggi」、「CLASSY.」など数々の雑誌で活躍してきた人気モデル。3人の子どもがいるパートナーと2020年に再婚、2021年に第1子の出産を発表した。現在はポルトガルに暮らしていることを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】