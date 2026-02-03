音楽ユニット・Def Tech、Microの逮捕報道受け謝罪「本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております」8日開催の武道館公演は中止
【モデルプレス＝2026/02/03】音楽ユニット・Def Tech（デフテック）が2月3日、公式X（旧Twitter）を更新。メンバーのMicro（マイクロ）の逮捕報道を受け、コメントを発表した。
発表された文書では「本日、所属アーティスト Micro (Def Tech) が逮捕されたとの報道がございました」とし、「ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません」と記すとともに、「現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております」と現状を伝えた。
また、2月8日に開催予定だった「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」は中止を発表。「チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます。チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます」としている。
Def Techはハワイ育ちのShen、東京出身のMicroによるユニットで2001年に結成。2007年に解散し、2010年に再結成。ファーストアルバム「Def Tech」は2005年に発売し、280万枚超のヒットを記録した。Microを巡っては、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことが報じられている。
Micro（Def Tech）逮捕報道について
本日、所属アーティスト Micro (Def Tech) が逮捕されたとの報道がございました。
ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。
20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。
現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております。
なお、2026年2月8日（日）に開催を予定しておりました
「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」公演は中止とさせていただきます。
チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます。
チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます。
この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。
