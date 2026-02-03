寒すぎる日に、猫がストーブにあたろうとしたら...全身を温めようとギリギリを攻めすぎた姿が面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回以上表示され、2万件ものいいねがつき、「ねこ勇者」「ギリギリすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：寒い日、ストーブのそばで『温まっていたネコ』→体勢を見ると…笑ってしまう光景】

ギリギリすぎる！

Xアカウント「今日と、セラ、ミック」に投稿されたのは、猫の『セラ』くん。とても寒い日。セラくんはあまりの寒さにストーブのそばにいたそう。

驚くことに、仰向けになって少しでも近づけるように腰をストーブのほうへあてるようにして寝そべっていたのだとか。また、体をしっかりと伸ばしてストーブの温もりを感じるようにしていたといいます。『ギリギリでいつも生きていたいから』と飼い主さんがセラくんの様子を表現するほど、ストーブに体をくっつけようと頑張っていたそう。温かいところにいたいという気持ちが強いセラくん。きっとストーブのそばを飛び出していくことはなさそうだと感じました。

他の投稿では、セラくんがビニールの袋に顔を突っ込んでいる様子が見られました。好奇心旺盛なのでしょう。ストーブのそばもビニールの中も恐れる様子がありません。

また、セラくんはミックくんという猫と共に暮らしています。ミックくんも紙袋に入り込んでくつろいでいる様子が見られました。2匹そろって怖いもの知らずかもしれません。

チャレンジ精神旺盛

ストーブのそばギリギリに寝そべっていたセラくんを見た方たちから「可愛すぎ」「思いっきりブチ破ってリアルを手に入れてください」などの声が寄せられていました。

ストーブのすごく近くでくつろいでいたセラくん。きっと、飼い主さんがそばにいてくれるから、安心して挑戦できるのでしょうね。

Xアカウント「今日と、セラ、ミック」では、セラくんとミックくんのユーモラスな暮らしが投稿されています。魅力的な猫たちの行動から目が離せません。

