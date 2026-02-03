20時間ぶりに帰宅した飼い主さんを、猫ちゃんが走ってお出迎えに行って…？怒りと甘えが同時にあふれ出す姿が尊すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32.7万再生を突破し、「だいぶ文句言ってるなこれww」「駆け寄ってくるの可愛すぎやろ」といった声があがりました。

【動画：帰宅が遅くなってしまった猫の飼い主さん→玄関の扉を開けると…尊い"お出迎えの光景"】

長時間のお留守番

TikTokアカウント「@chikuwa_910」に投稿されたのは、初めて長時間のお留守番をした、スコティッシュフォールドの「ちくわ」くんのお迎えの様子をおさめた動画です。

その日、飼い主さんの帰宅が遅くなり、ちくわくんは20時間ほど一人でお留守番をしていたのだそう。足音で帰宅を察したのか、玄関のドアを開けると同時に、外へ飛び出しそうな勢いでお出迎えに来てくれたといいます。

怒りつつ甘えるちくわくん♡

飼い主さんの顔を見るなり、「おせえよ、どこいってたん！！」と抗議しているかのように鳴き続けたちくわくんは、「ただいま」という声に被せるように、鋭いひと声を発したそう。その可愛らしい怒りっぷりに、飼い主さんも思わず笑ってしまったのだとか。

その後、椅子にぶつかりながらも、飼い主さんを先導するように洗面所へ向かったというちくわくん。そこでも不満げな声を上げると、その場でごろんと横になり、撫でてほしいとアピールしてきたそうです。

飼い主さんが軽く撫でたあとに後ずさりすると、すかさず追いかけてきたというちくわくん。短く鳴きながら抗議を続ける姿が、なんとも愛らしく感じられます。

寂しかったね…

最終的に、ちくわくんは寂しかった気持ちを体全体で表現するかのように、洗面所に置かれた珪藻土マットの上でぐるんぐるんしていたのだそう。

外出中もちくわくんの様子が気になって仕方がなかったという飼い主さんは、後日ペットカメラを購入したといいます。

怒りながらも甘えるちくわくんの姿に、3.5万件を超える高評価がついたこの動画。視聴者からは「愛しくてしょうがないですね♡」「寂しかったし嬉しかったね」「怒ってる顔も可愛いですね♡」「長時間、帰宅しないと逆に心配されて、寂しさを全身でアピールして来るね♡」「おこてるねかわいいwwww」「もうだめだ一人暮らしで猫飼ったら恋人なんて要らない気もしてきた」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@chikuwa_910」では、その後導入されたペットカメラに写るちくわくんの様子はもちろん、まったりと飼い主さんに甘えてまったり過ごす、幸せな日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@chikuwa_910」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。