【3COINS】の本気感じる、、！ プチプラなのに実力派！「優秀バッグ」

週末の買い出しや旅行など荷物が多くなるとき、大容量のバッグが1つあれば重宝するかも。プチプラかつ実用性に優れたバッグなら、【3COINS（スリーコインズ）】のアイテムを要チェック。キャスター付きで楽に持てたり、買い物カゴにセットできたりと、お値段以上に活躍してくれそうです。大人が使いやすいシンプルなデザインなので、ぜひ日常に取り入れてみて。

持ち運び楽ちん！ キャスター付きのバッグ

【3COINS】「キャスター付き折りたたみバッグ」\1,320（税込）

荷物が多い日、バッグが重くて肩がつらい……。そんな悩みを解決できそうなのが、キャスター付きのバッグ。コロコロ転がして持ち歩けるので、荷物が多くても楽に持ち運べそうです。「キャスターを使わない時は、トートバッグとして使える2WAY仕様」（公式サイトより）なのも特徴。サイドと内側にはポケットが付いており、小物の整理にも便利。黒のワントーンというシンプルなデザインも、大人には嬉しいポイントです。

ガバッとひとまとめで荷物を持ち歩けるエコバッグ

【3COINS】「ひとまとめシートエコバッグ」\660（税込）

約5kgまでの荷物が持ち歩ける大容量のエコバッグ。買い物カゴにセットでき、荷物を入れ替える手間が省けるのが魅力的です。紐を絞るとガバッとひとまとめで荷物を持ち歩けるので、週末の買い出しにぴったり。小さく折りたたんでバッグに入れておけるので、旅先でも活躍しそう。こちらもシックなモノトーンカラーでカジュアルにもきれいめにも合わせやすく、幅広いシーンで使えるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M