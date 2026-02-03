「茶色いお弁当ね（笑）」娘のお弁当を嘲笑ったママ友が、自分の娘の一言に「え？」青ざめたワケ

筆者の友人・M奈には小学生の娘さんがいます。M奈はとても料理上手なのですが、本人曰く「盛り付けセンスがない」ため、キャラ弁はとても苦手だったそうです。そんなM奈が遭遇したママ友とのエピソードをご紹介しましょう。

給食室のトラブル

私には小学1年生の娘がいます。

いつもは給食なのですが、ある時給食室の設備が故障してしまい、1週間お弁当を持たせることになりました。

私は料理は大好きなのですが、盛り付けのセンスには自信がなく、俗にいうキャラ弁などはとても苦手……。

娘のお弁当も一般的な『おかず』と『ご飯』のお弁当しか作れなかったのです。

ママ友・Hさん

お弁当最終日。

この日は学校公開日で、保護者が好きな時間に学校を参観できる日でした。

私は4時間目に学校へ行き、お弁当の時間まで教室にいて、様子を見ることに。

給食からお弁当への変更は急なことだったため、各家庭でお弁当を準備したり、パンや市販のおにぎりを用意したりと、皆さん工夫して対応されていました。子供たちはいつもと違う雰囲気を楽しみながら、みんな美味しそうに食べ始めました。

すると、私と同じように4時間目から参観していた保護者のHさんが、娘のお弁当を見て「ずいぶん茶色いお弁当ね～」と鼻で笑うように言ったのです。



一瞬、娘は顔がこわばりましたが、何も言わずに食べ始めました。