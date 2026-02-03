戦後最短となる“真冬の政治決戦”中盤戦を迎え、静岡県内でも候補者の訴えが熱を帯びています。静岡7区では、高市政権の閣僚を務める前職に国民と参政の新人が挑みます。



浜松市浜名区と天竜区、中央区の一部などの静岡7区に立候補したのは国民の新人･北野谷富子氏。参政の新人･袴田サヤカ氏。自民の前職･城内実氏の3人です。



高市政権を支える閣僚として8回目の当選を目指すのが自民党の城内実氏です。公示日は神事を終えるとすぐに他の候補の応援に…。唯一の“地元入り”となるこの日は、湖西市での決起大会に参加。





2005年の郵政選挙に落選後、地域をくまなくまわって築き上げた“城内党”といわれる支援者が支えます。演説で強調したのは「責任ある積極財政」というフレーズ。（自民･前 静岡7区 城内 実 候補）「高市政権、責任ある積極財政であります。高市首相の政策の柱は私が担当しています。2人の候補者も同じ方向を向いています。どちらが本物かというのを全国に示す必要があるからです」大臣として政府の物価高対策をまとめた実績もアピールしました。選挙の“争点”については…。（自民･前 静岡7区 城内 実 候補）「政権選択の選挙ということで、高市首相が国民の信任を得るのか、それともバツ、ノーで野田首相になるのかという選挙だと思っているので。政治空白は作らないように私も公務が実はいくつかあるので、それをやりながら全国を回る、そういった感じだと思います」地元・浜北で第一声をあげたのは国民民主党の北野谷富子氏です。（国民･新 静岡7区 北野谷 富子 候補）「私が戦っている大きな壁は大臣の壁でもなくて、大きな政党の壁でもなくて国民の生活の安定、それを阻んでいる壁と私は戦っているんです。私にどうかその壁を壊す勇気とそして立場をぜひ与えていただきたいと思っています」3期11年浜松市議を務め、子どもの医療費無償化の拡充や給食の改善に取り組んできました。遠州特有の“からっ風”を浴びながら南北約80キロもある広い選挙区をまわります。湖が凍るほど冷え込んだおととい2月1日。ジャージにスニーカー姿で現れた北野谷氏。（国民･新 静岡7区 北野谷 富子 候補）「初めて見ました。凍っている佐鳴湖。その冷たさに負けないように頑張って一人の多くの人に会いたいと思います」散歩やランニングする市民とふれあい、親しみやすさをアピール。“知名度アップ”を目指します。（国民･新 静岡7区 北野谷 富子 候補）「浜北以外は知名度が本当に低いので。新たな選択肢になれればなというのは変わらずブレずに訴えていけたらなと思います」参政党から出馬したのは袴田サヤカ氏です。選挙の争点は「外国人政策」だと訴えます。（参政･新 静岡7区 袴田 サヤカ 候補）「受け入れ人数の総量を決めて、期間が来たら国に帰っていただいて日本とその国の懸け橋になってもらう。日本にとっても外国人にとってもウィンウィンとなるような関係を築いていく」愛知県でシングルマザーとして2人の子どもを育て、4年前、結婚を機に湖西市に移り住みました。閉塞感が続く社会を変えたいと政治の世界を志した袴田氏。消費税の廃止と積極財政を訴え“自民党との違い”もアピールします。（参政･新 静岡7区 袴田 サヤカ 候補）「企業からの献金や宗教団体からの献金を一切受けていないということころです。本当に国民の懐にお金がまわるような仕組みを作りたいと主張しています」